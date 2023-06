Wielogodzinne oczekiwanie w długiej kolejce na prom przechodzi do historii. Teraz, w ciągu około dwóch minut będzie można przemieścić się pomiędzy dwoma brzegami Świny. Blisko półtorakilometrowy tunel jest najdłuższą tego typu przeprawą w Polsce. W tunelu powstała jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Na całej długości jest zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 50 km/h, a jego przestrzegania będzie pilnował system odcinkowego pomiaru prędkości.

"Przyłączyliśmy Świnoujście do Polski"

- Dzisiejszy dzień, 30 czerwca 2023 r. to dzień historyczny, kiedy nasze wyspy Uznam i Wolin w sposób trwały uzyskały stałe połączenie - mówił podczas otwarcia tunelu prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. - Oddając tę inwestycję do eksploatacji, przyłączyliśmy Świnoujście do Polski.

W uroczystym otwarciu nowej przeprawy wzięli również udział m.in. wicepremier Jarosław Kaczyński, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, marszałek województwa Olgierd Geblewicz, a także parlamentarzyści i samorządowcy z regionu, przedstawiciele wykonawcy oraz zaproszeni goście. Następnie odbyła się część dla mieszkańców, z biegiem, przejazdem rowerowym i przejazdami ciuchcią. Pierwsi kierowcy powinni wjechać do tunelu w godzinach wieczornych.

- Otwarcie tunelu drogowego w Świnoujściu oznacza, że cała Polska połączona jest już siecią drogową – mówił szef resortu infrastruktury. - Jest to inwestycja, która była wyczekiwana od dawna przez mieszkańców miasta oraz wszystkich jego gości. Tunel mógł powstać m.in. dzięki zaangażowaniu podległego Ministerstwu Infrastruktury Centrum Unijnych Projektów Transportowych, które doprowadziło do sformowania skutecznego montażu finansowego. Takie i inne inwestycje strategiczne powstają w całym kraju: od Świnoujścia po Bieszczady i od Suwałk po Bogatynię.

Budowa tunelu nie byłaby możliwa, gdyby nie pieniądze z Unii Europejskiej. Warta ponad 900 milionów złotych inwestycja w 85 procentach została sfinansowana ze środków unijnych, reszta pochodziła z budżetu Świnoujścia. Między innymi z tego powodu mieszkańcy chcą, by przeprawa nosiła imię Unii Europejskiej. Na ulicach miasta zbierane były podpisy pod projektem uchwały, w sieci pojawiła się również petycja w tej sprawie.

Tunel w liczbach

Długość tunelu drążonego wynosi blisko 1,5 km, odcinki wjazdowe mają 300 metrów, łącznie daje to długość 1800 m. Tunel powstał przy użyciu maszyny drążącej TBM (Tunnel Boring Machine) długiej na 105 m i ważącej ponad 3120 ton. Do budowy tunelu użyto 6820 tubingów, czyli pojedynczych elementów prefabrykowanych tworzących obudowę, taki pierścień waży do 100 ton. Każdy pierścień składa się z 8 tubingów, razem tych pierścieni jest 785. Całkowita ilość urobku z tunelu wyniosła 400 tysięcy metrów sześciennych, użyto 11 tysięcy ton stali i 100 tysięcy metrów sześciennych betonu. Maksymalne zagłębienie tunelu to 37,5 metra pod powierzchnią terenu i 11 metrów pod dnem Świny.

Tunel w Świnoujściu jest obecnie najdłuższą podwodną przeprawą w Polsce.

Jak dojechać do tunelu?

Wraz z otwarciem tunelu zmieni się trasa przejazdu z jednej wyspy na drugą. Zwłaszcza dla kierowców spoza Świnoujścia, którzy dotychczas mogli korzystać z promów Karsibór na przeprawie położonej kilka kilometrów na południe od tunelu. Dlatego po otwarciu tunelu kierowcy na rondzie w rejonie osiedla Łunowo łączącym DK93 i DK3 będą musieli zjechać na DK3, a nie tak jak wcześniej na dotychczasową DK93 w kierunku przeprawy Karsibór. Po około 6 kilometrach dojadą do ronda na wjeździe do tunelu (ulice Duńska i Fińska). Na tym odcinku powstaje droga ekspresowa S3, w wielu miejscach są tymczasowe organizacje ruchu i trzeba zachować szczególną uwagę. Od strony wyspy Uznam wylot z tunelu zlokalizowany jest na ulicy Karsiborskiej.

Otwarcie tunelu w pod Świną nie tylko odczują kierowcy, którzy nie będą musieli czekać już w długich kolejkach na przeprawę promową, by dostać się do lewobrzeżnej części Świnoujścia lub wyjechać z miasta. Ogromne zmiany czekają również pasażerów komunikacji miejskiej. Autobusami będzie można poruszać się już nie tylko w obrębie wysp, ale też pomiędzy nimi. Więcej szczegółów dotyczących nowej organizacji komunikacji miejskiej w Świnoujściu można znaleźć tutaj.

