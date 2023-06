Strzelanina w Szczecinie. Zginęły trzy osoby. Co wykazała sekcja zwłok?

Tunel imienia Unii Europejskiej?

Pomysły nadania nazwy tunelowi pod Świną pojawiały się już dawno, jeszcze zanim zaczęło się jego drążenie. Temat powrócił na krótko przed oddaniem go do użytku. Pomysł jest taki, by przeprawa nie nosiła imienia żadnej historycznej postaci, lecz... Unii Europejskiej. Głównym argumentem jest fakt, że warta ponad 900 milionów złotych inwestycja byłaby niemożliwa bez finansowego wsparcia z Unii Europejskiej. Przypomnijmy, dotacja unijna wyniosła aż 85 procent wartości inwestycji. Pozostała kwota pochodziła z budżetu Świnoujścia.

W Świnoujściu zawiązał się komitet społeczny, który zbiera podpisy mieszkańców pod obywatelskim projektem uchwały. Miejsca, w których można się podpisać, zostały rozlokowane w różnych punktach miasta. Wymagane minimum, by złożyć obywatelski projekt uchwały to 300 podpisów, jednak jest duża szansa, że będzie ich znacznie więcej.

Kiedy otwarcie tunelu pod Świną?

Data otwarcia tunelu pod Świną wciąż nie została podana, jednak wiadomo, że nastąpi to przed końcem czerwca, czyli dosłownie w ciągu najbliższych kilku dni. Nieoficjalnie mówi się, że nastąpi to w przyszły piątek, 30 czerwca.

Sonda Tunel pod Świną imienia Unii Europejskiej - dobry pomysł? Tak, bo powstał przede wszystkim dzięki unijnym funduszom Tak, to neutralna i "niepolityczna" nazwa Nie, powinien nosić imię jakiegoś zasłużonego Polaka Nie, w ogóle nie powinien mieć żadnej nazwy Nie mam zdania, jest mi to obojętne