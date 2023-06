Cztery linie autobusowe pojadą tunelem pod Świną. Komunikacyjna rewolucja w Świnoujściu

Otwarcie tunelu pod Świną zmieni komunikację miejską w Świnoujściu

Miejskim autobusem będzie można dojechać z wyspy Uznam do dworca PKP na Warszowie. Komunikacją miejską do centrum bez przesiadek dojadą również mieszkańcy Karsiboru, Ognicy i Przytoru. Przejazd tunelem zajmie około dwie minuty, czyli zdecydowanie mniej niż przeprawa promem "Karsibór", nawet bez oczekiwania w kolejce. "Karsibory" przejdą do historii już z końcem czerwca. Nie oznacza to jednak, że promy całkowicie znikną z pejzażu miasta. Piesi i rowerzyści mogą przeprawiać się bez zmian promami "Bielik", które będą kursować co pół godziny przez cały dzień i będą również dostępne dla kierowców spoza Świnoujścia.

Po otwarciu tunelu świnoujską komunikację miejską czekają duże, wręcz rewolucyjne zmiany. Autobusami będzie można poruszać się już nie tylko w obrębie wysp, ale też pomiędzy nimi.

Kluczowym miejscem jest węzeł przesiadkowy na Warszowie, powstały tuż przy dworcu PKP. Tu początek będą miały trasy linii autobusowych A, B, 5, 7 (77) i 10. Od otwarcia tunelu zmienią się dotychczasowe trasy linii A i B, które w celu zapewnienia dojazdu ze wszystkich dzielnic lewobrzeżnej części miasta będą przejeżdżały tunelem na węzeł przesiadkowy. Ich długość z tego względu zostanie powiększona o około dziesięć kilometrów. Rozkład jazdy został dostosowany do połączeń kolejowych dojeżdżających i odjeżdżających z dworca PKP, a także godzin nauki i pracy w lewobrzeżnej części Miasta. Liczba kursów w ciągu doby na tych liniach wzrośnie, a częstotliwość będzie większa w godzinach szczytu porannego i popołudniowego.

Linia 5T (tunelowa) połączy Karsibór bezpośrednio z centrum miasta. Początek trasy będzie przy Kapitanacie Portu, koniec przy ul Łęgowej w Karsiborze. Trzy kursy w godzinach porannych i trzy w godzinach popołudniowych zaplanowane zostały z uwzględnieniem godzin pracy i nauki. Ponadto nadal pozostanie Linia 5, która będzie wozić mieszkańców z Karsiboru do dworca PKP, gdzie będzie można się przesiąść się na inne linie autobusowe, prom lub pociąg.

Linia 7T (tunelowa) pojedzie z osiedla Przytór-Łunowo bezpośrednio na wyspę Uznam – przez tunel do Kapitanatu Portu. W tym przypadku również zaplanowano trzy kursy w godzinach porannych i trzy w godzinach popołudniowych. Nie zmieni się natomiast trasa linii 7 z pętli przy ul. Zalewowej do dworca PKP, gdzie będzie można skorzystać z innych środków lokomocji.

Cztery linie autobusowe pojadą tunelem pod Świną. Komunikacyjna rewolucja w Świnoujściu

Kiedy otwarcie tunelu pod Świną?

Data otwarcia tunelu pod Świną wciąż nie została podana, jednak wiadomo, że nastąpi to przed końcem czerwca, czyli dosłownie w ciągu najbliższych kilku dni.