Tunel pod Świną nie dla rajdowców. To rozwiązanie ma powstrzymać przed przekraczaniem prędkości

To się nie mieści w głowie!

Przejazd samochodem przez niespełna kilometrowy tunel zajmie nie więcej niż kilka minut. Jednak należy pamiętać, że w tunelu należy zachować szczególną ostrożność i zastosować się do zasad, które gwarantują bezpieczny przejazd. Na całej długości przeprawy będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h. Części kierowców może się wydawać, że to zbyt wolno i będą próbowali ten limit przekroczyć. Muszą jednak liczyć się z tym, że za złamanie przepisów będzie trzeba słono zapłacić.

Żeby ograniczyć liczbę "rajdowców", którzy będą pędzić tunelem na złamanie karku, w tunelu zostanie zainstalowany odcinkowy pomiar prędkości. System sprawdzi, z jaką prędkością pojazdy pokonują tunel. Na jego początku i końcu umieszczone zostaną bramki z kamerami, które zarejestrują numer rejestracyjne, typy i marki pojazdów, a także czasy ich wjazdu i wyjazdu.

System również obliczy czas, który upłynął od chwili minięcia pierwszej bramki, do momentu wyjechania z tunelu. Na tej podstawie wyliczy średnią prędkość przejazdu. Jeśli średnia prędkość będzie wyższa niż wyznaczony limit, kierowca zostanie ukarany mandatem.

- Według badań, bezpieczeństwo na odcinkach dróg objętych odcinkowym pomiarem prędkości znacząco wzrasta - mówi prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. - Wielu kierowców reaguje na fotoradar ostro hamując tuż przed nim i natychmiast przyspiesza za urządzeniem. Odcinkowy pomiar prędkości eliminuje ten problem. Poprawia bezpieczeństwo na długim odcinku drogi i co najważniejsze, przyzwyczaja kierowców do jazdy z określoną prędkością.

Otwarcie tunelu pod Świną planowane jest jeszcze przed wakacjami, czyli około pół roku później, niż pierwotnie zakładano. Według ostatnich zapowiedzi, pierwsi kierowcy skorzystają z przeprawy w maju 2023 r. Z chwilą uruchomienia nowej przeprawy, zlikwidowane zostanie połączenie promowe "Centrum" obsługiwane promami "Karsibór".

Tunel w Świnoujściu będzie miał 1,44 km długości i będzie największą podwodną przeprawą w Polsce. Koszt inwestycji to ponad 900 milionów złotych, z czego 75 procent pochodzi z dofinansowania unijnego. Resztę dołożyło Świnoujście.

