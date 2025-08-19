Nowy blok gazowy za 166 mln zł – Elektrociepłownia Pomorzany stawia na ekologię

Elektrociepłownia Pomorzany, która ogrzewa około 130 tysięcy mieszkańców Szczecina, przejdzie gruntowną modernizację. PGE Energia Ciepła, właściciel zakładu, poinformowała o planach budowy nowego źródła ciepła, zasilanego gazem ziemnym. Inwestycja ma kosztować 166 mln zł i zostanie zrealizowana do 2028 roku dzięki pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

- Wykorzystamy nasze doświadczenie przy budowie nowych bloków gazowych, rozpoczynając proces dekarbonizacji Elektrociepłowni Pomorzany. Dzięki temu zwiększymy efektywność energetyczną systemu ciepłowniczego Szczecina, ograniczymy emisje zanieczyszczeń do atmosfery oraz zapewnimy stabilne źródło ciepła i energii elektrycznej – podkreślił prezes PGE Energia Ciepła, Grzegorz Krystek, cytowany w komunikacie.

Dekarbonizacja Szczecina – kiedy zniknie węgiel z Elektrociepłowni Pomorzany?

Według planów PGE, całkowite odejście od węgla w elektrociepłowni zlokalizowanej na szczecińskich Pomorzanach ma nastąpić do 2031 roku. Oznacza to znaczną poprawę jakości powietrza w mieście i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.

- Dla środowiska to bardzo konkretne korzyści: rocznie do atmosfery nie trafi ponad 71 tys. ton dwutlenku węgla. Elektrociepłownia będzie też emitować mniej tlenków azotu, dwutlenku siarki i pyłów. To wszystko w trosce o jakość powietrza, którym oddychają mieszkańcy Szczecina i regionu – zaznaczył prezes WFOŚiGW w Szczecinie, Waldemar Miśko.

Co zakłada "Projekt Przemysłowy EC Szczecin"?

Zadanie o nazwie „Projekt Przemysłowy EC Szczecin - budowa nowego źródła wysokosprawnej kogeneracji” ma kosztować ponad 166 mln zł. Budowa instalacji z silnikami gazowymi potrwa do kwietnia 2028 roku. Oprócz montażu agregatów wytwórczych na terenie elektrociepłowni zaplanowano budowę nowych maszynowni, infrastruktury, a także m.in. stacji uzdatniania wody.

Obecnie w Elektrociepłowni Pomorzany pracują dwa kotły węglowe o łącznej mocy elektrycznej 134,2 MWe i cieplnej 184 MWt. Przejście na paliwo gazowe będzie następować etapami. Blok węglowy po 2031 r. ma być już tylko rezerwowym źródłem energii.

Historia Elektrociepłowni Pomorzany

Elektrociepłownia Pomorzany została zbudowana w niemieckim Stettinie w latach 1936-1940. Po wojnie zakład ponownie uruchomiono w latach 60. XX w., a pod koniec lat 70. rozbudowano. Teraz czeka ją kolejna, tym razem ekologiczna, rewolucja.

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,22 GWt i mocy elektrycznej 2,48 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 725 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło do dużych polskich miast, m.in. Krakowa, Gdańska, Gdyni, Wrocławia, Rzeszowa, Lublina, Bydgoszczy, Kielc.

Dzięki inwestycji w blok gazowy Elektrociepłownia Pomorzany ma szansę stać się bardziej ekologicznym i efektywnym źródłem ciepła dla mieszkańców Szczecina.

QUIZ: "Poniemiecki" czy współczesny? Rozpoznajesz te budynki w Szczecinie? Pytanie 1 z 12 Jeden z najbardziej charakterystycznych budynków na placu Orła Białego to: przedwojenna kamienica, której podczas odbudowy pozbawiono bogatych zdobień budynek z czasów PRL, zbudowany na potrzeby państwowego przedsiębiorstwa Motozbyt Następne pytanie