"Staromiejski" mural upiększył puste ściany. Widać go nawet z drugiej strony Odry

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-08-19 13:07

Uwagę mieszkańców spacerujących ulicą Nabrzeże Wieleckie lub szczecińskimi bulwarami po obu stronach Odry, zwraca nowy mural, który pojawił się na ścianie szczytowej nowych kamienic, które powstały na Podzamczu. Wielkoformatowe malowidło nawiązuje tematyką do miejsca, w którym powstało.

Nowy mural na Podzamczu

Autor: mat. prasowe Nowy mural na Podzamczu
Nowy kwartał kamienic na Podzamczu

Nowy kwartał budynków powstał na pustej działce między ulicą Rybaki i Rynkiem Warzywnym na Podzamczu. Ściana, na której powstał mural, pozostawała wolna w związku z planowaną w przyszłości rozbudową kwartału, po wyburzeniu łącznicy Trasy Zamkowej. Inwestor postanowił nadać jej artystyczny charakter, aby do czasu rozpoczęcia kolejnego etapu budowy wprowadzić do przestrzeni estetyczny i wartościowy akcent.

- Rozbudowa Pod Zamkiem 24 rozpocznie się po zakończeniu modernizacji pobliskiej infrastruktury drogowej i demontażu estakady, co według zapowiedzi miasta nastąpi w najbliższych latach. W związku z tym do czasu rozpoczęcia dalszej rozbudowy na ścianie od strony Odry będzie widniał mural, który ożywia okolicę i nawiązuje do historycznego charakteru Starego Miasta - informują przedstawiciele inwestora.

Szacunek dla dziedzictwa historycznego

Jak zapewnia inwestor, realizacja inwestycji przebiegała z najwyższym poszanowaniem dla dziedzictwa historycznego tego miejsca. Ze względu na unikalne położenie w sercu Starego Miasta, w proces zaangażowani byli archeolodzy oraz specjaliści z zakresu konserwacji zabytków, którzy prowadzili szczegółowe prace badawcze. Dzięki temu udało się zachować pełną zgodność z wymogami ochrony konserwatorskiej. Chociaż nowe kamienice nie są wierną kopią przedwojennej zabudowy, swoim kształtem nawiązują do charakteru Podzamcza.

Symbolika muralu

Mural przedstawia panoramiczny widok dawnego Starego Miasta, inspirowany archiwalnymi materiałami ikonograficznymi. Widoczne na nim charakterystyczne wieże, spichlerze i kamienice przywołują obraz Szczecina sprzed dekad. Autorem projektu jest Anna Baj. Za wykonanie muralu odpowiada Spray Works.

– Stare Miasto jest sercem Szczecina, a nasza inwestycja znajduje się w jego wyjątkowym punkcie. Chcieliśmy, aby wolna ściana, zamiast czekać w pustej formie na rozbudowę, stała się wizualnym podziękowaniem dla miasta i jego mieszkańców. Panorama podkreśla to, co w Szczecinie najpiękniejsze – jego historię i położenie nad Odrą – mówi Jerzy Szarżanowicz, inwestor Pod Zamkiem 24.

Nowy mural na Podzamczu

Autor: mat. prasowe Nowy mural na Podzamczu

