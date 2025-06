Dwa z trzech etapów inwestycji są już gotowe. W jej ramach powstały dwa kwartały budynków mieszkalnych z usługami na parterze. Do mieszkań wprowadzają się już pierwsi lokatorzy. Mimo, iż działka znajduje się przy ul. Celnej, adresy na osiedlu mogą niektórych zaskoczyć, gdyż tablice przy wejściach do budynków wskazują, że znajdują się one przy ul. Nad Zielonym Kanałem. Ta nazwa nie jest przypadkowa, gdyż tuż obok przepływa Kanał Zielony, który jest jedną z odnóg Odry.

i Autor: Grzegorz Kluczyński Nowe osiedle i bulwar na Łasztowni

Dzięki budowie nowego osiedla, mieszkańcy Szczecina zyskali również zupełnie nowe miejsce do spędzania wolnego czasu. Nad Odrą powstał nowy fragment bulwaru, gdzie można pospacerować, odpocząć na ławkach czy podziwiać widok na rzekę i panoramę Szczecina.

Ciekawym elementem osiedla "Nad Odrą" jest zachowany naziemny bunkier z czasów II wojny światowej, który znajduje się nieopodal mostu na Kanale Zielonym.

i Autor: Grzegorz Kluczyński Nowe osiedle i bulwar na Łasztowni

Teren wokół budynków jest już niemal w pełni zagospodarowany. Są już nowe chodniki, nasadzenia, ławki. Jednocześnie prace budowlane toczą się na działce najbliżej Mostu Długiego, gdzie powstaje trzeci z zaplanowanych budynków.

Chociaż nowe inwestycje zazwyczaj cieszą, nie brakuje słów krytyki pod adresem nowego osiedla nad Odrą. Wielu mieszkańców twierdzi, że budynki są zbyt "banalne" jak na tak reprezentacyjną część miasta i oczekiwaliby w tym miejscu bardziej ambitnej architektury. Są też zarzuty dotyczące zbyt małej ilości zieleni. Wprawdzie między budynkami posadzono sporo drzew, krzewów i kwiatów, to sam bulwar jest zdaniem szczecinian zbyt "betonowy".

i Autor: Grzegorz Kluczyński Nowe osiedle i bulwar na Łasztowni

To jednak nie koniec wielkich zmian na Łasztowni i Kępie Parnickiej, gdzie aktualnie prowadzonych jest kilka inwestycji deweloperskich, które zupełnie zmienią charakter tej nieco zapomnianej przez dziesięciolecia części Szczecina. Nowy budynek powstaje obok kościoła na ul. Św. Floriana. Kolejne trzy osiedla powstają po drugiej stronie Kanału Zielonego, wzdłuż ul. Heyki. Wolnych działek do zagospodarowania jest jeszcze sporo. Niewykluczone jest więc, że niebawem pojawią się na nich ekipy budowlane.

QUIZ: "Poniemiecki" czy współczesny? Rozpoznajesz te budynki w Szczecinie? Pytanie 1 z 12 Jeden z najbardziej charakterystycznych budynków na placu Orła Białego to: przedwojenna kamienica, której podczas odbudowy pozbawiono bogatych zdobień budynek z czasów PRL, zbudowany na potrzeby państwowego przedsiębiorstwa Motozbyt Następne pytanie