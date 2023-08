Jedyne takie balkony: z widokiem na prawo i lewo. Co tu się odpatodeweloperowało?

Balkon to bardzo ważna część mieszkania, która nie tylko podwyższa jego standard i cenę, ale jest bardzo pożyteczna. Może służyć jako dodatkowa "zielona" część mieszkania i przedłużenie salonu, czasem pełni funkcję schowka, ale jedną z głównych zalet są widoki - na ulicę, podwórko, inne budynki, a gdy jest to jedna z wyższych kondygnacji - na panoramę miasta. Balkony spotykamy zarówno w zabytkowych kamienicach, w PRL-owskich blokach z wielkiej płyty, a także w zupełnie nowych budynkach, które powstały na przestrzeni ostatnich lat. O tym, jak bardzo przydatny jest w mieszkaniu balkon, przekonaliśmy się całkiem niedawno, gdy podczas pandemii koronawirusa i związanych z nią obostrzeń, było to jedyne miejsce, w którym można było pooddychać świeżym powietrzem.

Na jednym ze szczecińskich osiedli można jednak spotkać coś, co nie do końca spełnia definicję balkonu. Na osiedlu "Przy parku" zbudowanym przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przy ulicy Parkowej powstały balkony z widokiem... na ścianę. Barierkę od ściany kolejnego budynku dzieli przestrzeń zaledwie kilku centymetrów.

I chociaż osiedle istnieje już od kilkunastu lat, gdyż powstało w 2008 roku, dopiero teraz, dzięki nietypowym balkonom, zyskało rozgłos na całą Polskę. Wszystko dzięki sile mediów społecznościowych, które w ostatnim czasie obiegły zdjęcia oryginalnych balkonów, opatrzone m.in. komentarzem "co tu się odpatodeweloperowało?".

"Można sobie namalować swój własny widok z balkonu!"

"Apartament z balkonem z widokiem na nowoczesną infrastrukturę miasta."

"To nie balkon. To wychodek na fajkę."

"Mieszkanie z tarasem, z którego rozpościera się widok na najbliższą okolicę."

"Został zachowany odstęp przepisowych 2 cm."

- kpią internauci w komentarzach pod zdjęciami balkonów z ulicy Parkowej.

W tym przypadku nie ma jednak powodów do śmiechu. Szczecińskie STBS również podchodzi do całej sytuacji jak najbardziej poważnie. Na swojej stronie internetowej opisuje osiedle "Przy parku" w następujący sposób:

"Dzięki dużym drewnianym oknom i balkonom mieszkania są jasne i słoneczne, z widokiem na otaczającą osiedle zieleń".

Z pewnością sąsiedztwo parku jest dużym atutem, gdyż tuż obok budynków znajduje się kameralny Park Nadratowskiego z placami zabaw i siłownią pod chmurką, a kawałek dalej, po drugiej stronie ulicy Malczewskiego jest ogromny Park Żeromskiego. Jednak czy balkony z murem na przeciwko zapewniają idealny dostęp światła słonecznego? Tutaj już pojawiają się spore wątpliwości.

Zdaniem przedstawicieli STBS jest to jednak "wartość dodana", gdyż z balkonów jest widok na dwie strony budynku - na podwórze i na park. Jak tłumaczy prezes STBS, Grażyna Szotkowska, cytowana przez konkret24.tvn24.pl, "To nie jest klasyczny balkon i dlatego to wzbudza emocje. To jest forma łącznika pomiędzy jednym budynkiem a drugim. Jest z niego widok tylko na prawo i lewo".

O "zaletach" widoku na ścianę jednak już nie wspomniano.

Na szczęście taka sytuacja dotyczy zaledwie kilku mieszkań na tym osiedlu. Pozostałe balkony można śmiało określić mianem "pełnowartościowych", z dużo lepszymi widokami niż... ściana.

