Szansa dla Łasztowni. Miasto przejęło kolejny zabytkowy budynek

Cielętnik jest jednym z lepiej zachowanych budynków w tej części miasta. Znajduje się na północnym krańcu Łasztowni, obok "Starej Rzeźni" i wielkiej portowej chłodni. Okazjonalnie był wykorzystywany na potrzeby wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Teraz przejdzie pod skrzydła miasta. Zarządcą dawnego cielętnika będzie miejska spółka Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

O przejęciu budynku poinformował na Facebooku prezydent Szczecina Piotr Krzystek:

"Miło mi poinformować: Miasto za pośrednictwem Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia przejmuje Cielętnik na Łasztowni. To dobra wiadomość i kolejny krok w rewitalizacji tej zabytkowej części miasta. Co powiecie na więcej kultury w tym miejscu?"

- czytamy we wpisie.

Budynek z przełomu XIX i XX wieku przejdzie najpierw konieczne prace remontowe. Po jego zakończeniu mają się w nim odbywać wydarzenia rozrywkowe i artystyczne. Nieoficjalnie mówi się, że mógłby też służyć muzykom z Batlic Neopolis Orchestra, która nie posiada swojej stałej siedziby.

XIX-wieczne budynki na Łasztowni przez dziesięciolecia znajdowały się na terenach portowych i niszczały. Niestety większość poprzemysłowych budowli popada w ruinę, czekając na nowego gospodarza. Niektóre z nich są w katastrofalnym stanie. W ostatnich latach część z nich doczekała się remontu i są prawdziwą wizytówką tego miejsca. Pierwszym z nich był okazały budynek dawnej obory na końcu ul. Wendy, gdzie obecnie działa "Stara Rzeźnia". Kolejnymi były budynki należące do firmy NBQ. Jeden z odrestaurowanych budynków zajmuje miejska spółka Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. Pozostałe zabudowania należą obecnie do państwowej spółki Gryf Nieruchomości. I to właśnie one są najbardziej zniszczone.

