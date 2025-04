Spis treści

Brama znajdująca się w Pomerode, powstała w 2000 roku i jest to wierna kopia budowli, która została zbudowana sto lat wcześniej w Szczecinie i zachowała się do dnia dzisiejszego. Znajduje się blisko centrum miasta i jego głównych zabytków, jednak nie jest jedną z głównych atrakcji turystycznych, choć podczas odwiedzin w stolicy Pomorza Zachodniego warto zobaczyć ją z bliska. Dlaczego jej kopia powstała w dalekiej Brazylii? Wiąże się z tym ciekawa historia.

Zabytkowa brama w Szczecinie

Brama Wjazdowa na Teren Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście, dawniej Brama Główna Portu Wolnocłowego, znajduje się przy ul. Bytomskiej, tuż obok głównych arterii łączących centrum Szczecina z prawobrzeżną częścią miasta. widać ją zarówno z ulicy Energetyków jak i Trasy Zamkowej.

Budowla została wzniesiona około 1900 roku, w okresie intensywnego rozwoju portu w Szczecinie i tworzenia strefy wolnocłowej. Pełniła funkcję głównej bramy wjazdowej na teren portu wolnocłowego, symbolizując kontrolę i dostęp do tego ważnego obszaru gospodarczego. Brama zbudowana w charakterystycznym dla tego okresu stylu neogotyckim charakteryzuje się reprezentacyjnym wyglądem, podkreślającym znaczenie portu dla miasta i regionu.

Po II wojnie światowej, gdy Szczecin znalazł się pod polską administracją, brama nadal pełniła swoją funkcję, prowadząc na teren portu i będąc - obok zabytkowego budynku Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście i innych zachowanych historycznych budowli - ozdobą tej przemysłowej części miasta.

Wierna kopia w Brazylii

Dlaczego w brazylijskim Pomerode powstała kopia szczecińskiej bramy? Pomerode do dnia dzisiejszego uchodzi za najbardziej „niemieckie” miasto w Brazylii, gdyż zostało założone przez niemieckich imigrantów pochodzących z terenów dzisiejszego Pomorza Zachodniego. Mieszkańcy wciąż kultywują tradycje przodków, używają lokalnego dialektu niemieckiego, a architektura miasta przypomina tę z Pomorza.

Budowa bramy była symbolicznym powrotem do korzeni – hołdem dla przodków i wyrazem dumy z pomorskiego dziedzictwa. Inicjatywa jej zbudowania wyszła od Wolfganga Weege, potomka imigrantów, którzy przybyli do Pomerode przed dziesiątkami lat. W ten sposób pragnął on upamiętnić korzenie mieszkańców Pomerode i ich związek z Pomorzem.

Wybór padł na kopię dawnej bramy Portu Wolnocłowego, ponieważ była to prawdopodobnie jedna z ostatnich budowli, jaką widzieli opuszczający Szczecin i była ona dla nich swego rodzaju symbolem i ostatnim wspomnieniem.

Kopia szczecińskiej bramy otrzymała nazwę Portico do Imigrante (Brama Imigrantów) i została uroczyście otwarta w 2000 roku, czyli 100 lat od powstania oryginału.

Symbol historii

Brama wjazdowa na teren Zarządu Portu jest bez wątpienia ważnym elementem historii portu w Szczecinie z początku XX wieku. A jej wierna kopia w Pomerode pełni symboliczną rolę, upamiętniając przybyszy z Pomorza i ich dziedzictwo w Brazylii.

QUIZ: "Poniemiecki" czy współczesny? Rozpoznajesz te budynki w Szczecinie? Pytanie 1 z 12 Jeden z najbardziej charakterystycznych budynków na placu Orła Białego to: przedwojenna kamienica, której podczas odbudowy pozbawiono bogatych zdobień budynek z czasów PRL, zbudowany na potrzeby państwowego przedsiębiorstwa Motozbyt Następne pytanie