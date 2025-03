Spis treści

Nieoczywista atrakcja turystyczna Barcelony

Barcelona kojarzy się przede wszystkim z monumentalną bazyliką Sagrada Familia, popularnym deptakiem La Rambla, kamienicami Gaudiego czy pięknymi plażami. Wystarczy jednak oddalić się nieco od centrum i dotrzeć na wzgórze Montjuïc, które jest określane mianem "zielonych płuc" Barcelony. To właśnie tutaj znajduje się dość ciekawy obiekt, który jest dobrze znany kibicom sportowym, a także miłośnikom muzyki.

i Autor: Grzegorz KluczyńSki Piscina Municipal de Montjuïc w Barcelonie

Nieciekawy płot, za którym kryje się niespodzianka

Na wzgórzu, tuż przy stacji kolejki linowej i kolejki szynowej, którymi można dojechać na szczyt, wzdłuż głównej ulicy ciągnie się niepozorne, a nawet dość nieestetyczne blaszane ogrodzenie, które na pierwszy rzut oka zniechęca do sprawdzenia, co się za nim znajduje. Okazuje się jednak, że warto tam zajrzeć. Piscina Municipal de Montjuïc to kompleks odkrytych basenów, które w sezonie letnim służą mieszkańcom Barcelony jako miejskie kąpielisko.

i Autor: Grzegorz KluczyńSki Piscina Municipal de Montjuïc w Barcelonie

Tutaj Polak walczył o olimpijskie złoto

Historia tego miejsca sięga lat 20. XX wieku, gdy na wzgórzu Montjuïc powstał 50-metrowy odkryty basen. Na początku lat 90. obiekt został gruntownie zmodernizowany i rozbudowany na potrzeby Igrzysk Olimpijskich, które odbyły się w Barcelonie w 1992 roku. Wtedy na Piscina Municipal de Montjuïc zwrócone były oczy całego świata. W tym miejscu, w rywalizacji o olimpijskie złoto brał udział pochodzący z Rzeszowa Grzegorz Kozdrański. Sportowiec był jedynym reprezentantem Polski na igrzyskach w Barcelonie w tej dyscyplinie i najmłodszym w całej ekipie - miał wtedy zaledwie 16 lat. Polak nie odniósł jednak większych sukcesów.

Plan zdjęciowy teledysków gwiazd... i nie tylko!

Ponad dekadę później, basen na szczycie wzgórza Montjuïc ponownie stał się znany. Tym razem nie za sprawą zmagań sportowców, lecz gwiazdy muzyki pop, Kylie Minogue, która w 2003 roku nagrała w tym miejscu teledysk do piosenki "Slow" pochodzącej z albumu "Body Language". Ponad 20 lat później na podobny krok zdecydowała się inna gwiazda - Dua Lipa, która nakręciła tutaj teledysk do piosenki "Illusion", promujący płytę "Radicam Optimism".

Piscina Municipal de Montjuïc służył również jako plan zdjęciowy filmu dla dorosłych "Speedos Cleptomaniac". Basen został również wykorzystany w reklamie iPhone 7.

i Autor: YouTube / kadry z teledysków Kylie Minogue i Dua Lipa nakręciły teledyski w Piscina Municipal de Montjuïc

Inne spojrzenie na Barcelonę

Co sprawia, że basen na barcelońskim wzgórzu jest tak popularny? To przede wszystkim zapierające dech w piersiach widoki. Z trybun pływalni można podziwiać wyjątkową panoramę Barcelony i jej najpopularniejsze budowle z Sagrada Familia na czele. Można również skorzystać z oferty znajdującego się tutaj baru lub restauracji i delektować się pięknym widokiem przy filiżance kawy lub orzeźwiającym drinku.

i Autor: Grzegorz Kluczyński Piscina Municipal de Montjuïc w Barcelonie

Co bardzo istotne, ta nieoczywista atrakcja turystyczna jest zupełnie darmowa. Zarówno w sezonie, jak i poza nim, wstęp na teren Piscina Municipal de Montjuïc jest bezpłatny. Wybierając się na "city break" w stolicy Katalonii warto więc zarezerwować sobie trochę czasu, by poczuć się jak gwiazda pop w teledysku, albo spojrzeć na Barcelonę z zupełnie innej perspektywy. Widoki są naprawdę bezcenne!

