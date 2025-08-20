Beton leje się hektolitrami. Remont Trasy Zamkowej nabiera rozpędu

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-08-20 13:33

Na Trasie Zamkowej w Szczecinie trwają intensywne prace remontowe. Od betonowania chodników, przez hydroizolację, aż po zabezpieczanie elementów stalowych. Każdego dnia na placu budowy prace toczą się od wczesnych godzin porannych. Sprawdzamy postępy inwestycji wartej miliony złotych.

Prace trwają od świtu do zmierzchu

Na remontowanej Trasie Zamkowej prowadzone są równolegle różne prace – od betonowania chodników, przez wykonywanie hydroizolacji, aż po zabezpieczanie stalowych elementów konstrukcji.

- Praca wre od wczesnych godzin porannych - tłumaczy Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji. - Po jednej stronie ekipy zajmują się betonowaniem kap chodnikowych. Widać świeżo ustawione szalunki i przygotowane zbrojenia, a chwilę później mieszanki betonu trafiają na miejsce.

Równocześnie prowadzone są roboty związane z izolacją obiektu. Na powierzchni wykonywana jest hydroizolacja natryskowa, która ma kluczowe znaczenie dla ochrony konstrukcji przed przenikaniem wody i szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii natryskowych możliwe jest uzyskanie szczelnej i trwałej powłoki, chroniącej obiekt przed degradacją. Wykonywane jest również malowanie powierzchni stalowych. Prace te mają charakter przede wszystkim zabezpieczający. Powłoki antykorozyjne chronią elementy konstrukcji stalowych przed rdzą, wydłużając ich żywotność.

Szczegóły inwestycji na Trasie Zamkowej

Zadanie obejmuje remont obiektów inżynieryjnych, czyli estakad, mostów oraz łącznicy, zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 w Szczecinie, na nitce wyjazdowej Trasy Zamkowej. Prace obejmują m.in. na naprawie powierzchni betonowych, uzupełnieniu ubytków, wyrównaniu powierzchni oraz wykonaniu nowych powłok malarskich i izolacyjnych. Wymienione zostanie ponadto wyposażenie tj. m.in. balustrady, nawierzchnie, urządzenia dylatacyjne, bariery ochronne, elementy odwodnienia. Przebudowane zostanie również oświetlenie uliczne wraz z przyłączami kablowymi.

Generalnym Wykonawcą jest NIWA Szczecin Sp. z o.o. Koszt prac to ponad 84,8 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Kiedy koniec remontu Trasy Zamkowej?

Mieszkańcy Szczecina muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż remont zakończy się dopiero wiosną 2027 roku. Jednak efekty tej inwestycji mają być widoczne i odczuwalne przez długie lata.

Remont Trasy Zamkowej - sierpień 2025
22 zdjęcia
