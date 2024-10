Podwójne zabójstwo w Lipianach. Prokuratura ujawnia nowe fakty. Co grozi sprawcy?

W dużych metropoliach jednym z najpopularniejszych środków transportu jest metro. Podziemnymi pociągami można w krótkim czasie przemieścić się na duże odległości, omijając uliczne korki i wszelkie przeszkody, które na powierzchni ziemi, w miastach, występują niemal na każdym kroku. Jest to zatem duże ułatwienie dla osób, które każdego dnia przemieszczają się po mieście w drodze do szkoły, pracy lub w innym celu.

Najstarsza linia metra w kontynentalnej Europie

Historia tego środka transportu sięga 150 lat. Najstarsza linia metra w kontynentalnej części Europy znajduje się całkiem blisko Polski, bo w Budapeszcie. To linia M1, która pod względem wieku ustępuje jedynie Londynowi i była pierwszą w pełni zelektryfikowaną.

Millenniumi Földalatti Vasút (węg. Milenijna Kolej Podziemna) została otwarta 3 maja 1896 roku z okazji obchodów tysiąclecia państwa węgierskiego. Początkowo składała się z 9 stacji podziemnych oraz 2 naziemnych i mierzyła 3700 metrów. W takiej formie funkcjonowała do 1973 roku, gdy zdecydowano o likwidacji odcinka naziemnego, przebudowie dwóch stacji i dobudowaniu nowego odcinka. Obecnie linia M1 kursuje na trasie Vörösmarty Tér - Mexikói Út, a jej długość to 4,4 km.

Podróż w stylu retro

Linia M1 jest oznaczona kolorem żółtym i jest jedną z czterech linii metra, które działają w stolicy Węgier. Przez mieszkańców Budapesztu nazywana jest földalatti lub kismetró, co oznacza: kolejka podziemna lub małe metro. Na jej trasie jeżdżą charakterystyczne pociągi, które zdecydowanie różnią się od tych, które kursują na innych liniach. Składy są zdecydowanie krótsze, a wagoniki dużo mniejsze. Zupełnie inaczej wyglądają również stacje, które znajdują się dość płytko pod powierzchnią ziemi, nie prowadzą do nich długie schody ruchome, perony są krótkie i zdecydowana większość z nich utrzymana jest w podobnej stylistyce. Ściany obłożone są białymi kafelkami, a wyposażenie i elementy wykończeniowe wykonane są z drewna, co nadaje przystankom wyjątkowego klimatu.

Niecodzienna atrakcja turystyczna

Mimo, iż dla mieszkańców Budapesztu podróż "żółtą" linią metra nie jest niczym szczególnym, linia M1 jest bez wątpienia jedną z atrakcji turystycznych tego miasta. Już sama przejażdżka jest wyjątkowym przeżyciem, poza tym najstarszą linią metra w kontynentalnej części Europy można dojechać do wielu ciekawych miejsc, m.in. na Plac Bohaterów, do Bazyliki św. Stefana czy gmachu Węgierskiej Opery Państwowej.

W 2002 roku linia M1 została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Nieoczywiste atrakcje turystyczne. Wiedziałeś o ich istnieniu? Pytanie 1 z 12 Ta oryginalna rzeźba przedstawiająca Jana Pawła II znajduje się na dworcu autobusowym: w Wadowicach w Rzymie w Buenos Aires Dalej