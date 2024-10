Podróże z przymrużeniem oka

Czy na Štetinovej znajdziemy kawałek Szczecina? Zajrzeliśmy na najbardziej "szczecińską" ulicę w Bratysławie

Co łączy Szczecin ze stolicą Słowacji? Pierwsza odpowiedź, która przychodzi na myśl, to "niewiele". Są to zdecydowanie dwa różniące się od siebie miasta, które dzieli dystans ponad 750 kilometrów, granica, bariera językowa, kultura oraz wiele innych czynników. Spacerując jednak po ulicach Bratysławy, zupełnie przypadkiem można natknąć się na coś, co wielu może skojarzyć się ze Szczecinem. To krótka, bo niewiele ponad stumetrowa uliczka w rejonie starego miasta, której nazwa brzmi dość swojsko.