Ile Szczecina jest na Stettiner Straße? Odwiedziliśmy najbardziej "szczecińską" ulicę w Berlinie

Czy Stettiner Straße jest rzeczywiście "szczecińska"?

Stettiner Straße (ul. Szczecińska) znajduje się w dzielnicy Gesundbrunnen, na północ od centrum Berlina. Do 1990 roku była to zachodnia część miasta, ogrodzona murem. Nazwa ulicy raczej ma niewiele wspólnego ze Szczecinem. Nie jest to bowiem żadna droga prowadząca w kierunku stolicy Pomorza Zachodniego, to po prostu niezbyt długa, około 600-metrowa ulica w głębi osiedla, łącząca dwie główne arterie: Badstraße i Osloer Straße.

Kamienice, które wyglądają znajomo

W zabudowie Stettiner Straße przeważają przedwojenne kamienice, które swoim stylem są zbliżone do tych szczecińskich. Spotkamy tutaj również współczesną zabudowę, czyli powojenne bloki mieszkalne, podobne do tych, które spotykamy również w Polsce, a także "plomby" wybudowane już po upadku Muru Berlińskiego. Są też puste, wciąż niezabudowane miejsca, "tymczasowe" baraki, a nawet niewielki kościół ukryty w głębi zabudowań. Niby podobnie jak w Szczecinie, w końcu ma on wiele wspólnych cech z Berlinem, jeśli chodzi o architekturę, zwłaszcza tę historyczną. Uwagę zwraca jednak m.in. jednolita stolarka okienna w kamienicach, czego w Polsce na próżno szukać. U nas pod tym względem panuje prawdziwa "wolna amerykanka", co odbija się bardzo niekorzystnie na estetyce.

Parkomaty i parkowanie

Elementem łączącym Berlin i Szczecin na Stettiner Straße są bez wątpienia... parkomaty. Są to dokładnie takie same modele, jakie można spotkać w szczecińskiej Strefie Płatnego Parkowania. Jest ich jednak zdecydowanie więcej, co ułatwia kierowcom opłacenie postoju. Samo parkowanie jest tutaj również zdecydowanie bardziej uporządkowane. Pojazdy stoją równolegle lub prostopadle na wyznaczonych miejscach. Nie ma mowy o parkowaniu na chodniku, co w Szczecinie jest niestety plagą.

Podobieństwa i różnice

Kolejnym wspólnym elementem są chodniki, które są niemal identyczne jak te, które spotykamy w Szczecinie. Pamiętające przełom XIX i XX wieku wielkie granitowe płyty czy cementowe płytki ułożone "w caro" to częsty widok, zarówno na ulicach Szczecina jak i Berlina. To jednak nie koniec podobieństw, jednak trudno powiedzieć czy warto o nich wspominać. Niestety Stettiner Straße jest zaprzeczeniem "niemieckiego porządku". Na chodnikach walają się ogromne ilości śmieci, co przywołuje skojarzenia ze "szczecińskim bałaganem", na który narzeka wielu mieszkańców.

Podobnie jak w Szczecinie (i nie tylko) znajdziemy tutaj niezliczone ilości elektrycznych hulajnóg, które zostały "porzucone" przez użytkowników w przypadkowych miejscach. Z tym problemem niestety boryka się wiele europejskich miast.

Wiele osób, nie tylko ze Szczecina, narzeka na dużą ilość skrzynek energetycznych, prześmiewczo określanych mianem BzBWI (Budka z Bardzo Ważną Instalacją). Okazuje się, że w Berlinie również ich nie brakuje. Na Stettiner Straße jest ich co najmniej kilkanaście. Znajdują się nie tylko pod ścianami budynków, ale także w dość dziwnych miejscach, np. na środku chodnika. I podobnie jak u nas, "ozdobione" są niezliczoną ilością plakatów, ogłoszeń, wlepek i pseudografficiarskich tagów.

Pseudografficiarze to kolejny element wspólny dla Berlina i Szczecina. Problem wandalizmu dotyczy jednak większości miast, a nieestetyczne bazgroły o znikomej wartości artystycznej można znaleźć zarówno na fasadach kamienic, bramach wejściowych, witrynach sklepowych i wielu innych miejscach.

Co jeszcze łączy Stettiner Straße ze Szczecinem? Przykłady można mnożyć, chociaż trudno je zaliczyć do tych pozytywnych. Są to m.in. pojemniki na używaną odzież czy do segregacji odpadów, opustoszałe lokale użytkowe, chociaż tych jest zdecydowanie mniej niż w Szczecinie. Na berlińskich ulicach, nawet tych znajdujących się nieco na uboczu, można znaleźć więcej kawiarni, lokali gastronomicznych, małych sklepików czy zakładów usługowych, które są chętnie odwiedzane przez mieszkańców.

Czy warto więc odwiedzić Stettiner Straße? Z pewnością nie można zaliczyć jej do atrakcji turystycznych. Jest to ulica, jakich w Berlinie można znaleźć setki, która nie wyróżnia się niczym szczególnym. To miejsce może co najwyżej przyciągać amatorów "alternatywnej turystyki", którzy stronią od "mainstreamowych" atrakcji.

Stettiner Bahnhof - kolejne "szczecińskie" miejsce w Berlinie

Niewątpliwie ciekawszym miejscem w Berlinie, zdecydowanie bardziej związanym ze Szczecinem, mogą być pozostałości dawnego Stettiner Bahnhof (Dworca Szczecińskiego), które znajdują się całkiem niedaleko od Stettiner Straße, w odległości zaledwie dwóch przystanków kolejki miejskiej S-Bahn. Znajdziemy tam zarówno pamiątki z przeszłości jak i współczesne odniesienia do historii tego miejsca, które przed dziesiątkami lat pełniło niezwykle ważną rolę w komunikacji kolejowej między Berlinem i Szczecinem, a także wieloma innymi miastami.

