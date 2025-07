Szczeciński Marsz Równości już po raz siódmy. W tym roku pod hasłem „Na co czekacie?”

Szczeciński Festiwal Dumy

Tegoroczny Festiwal Dumy rozpoczął się w ubiegły weekend tęczowym przejazdem rowerowym przez centrum Szczecina i wydarzeniem artystycznym w Kurzym Młynie. W kolejnych dniach odbywały się wystawy, panele dyskusyjne, warsztaty, spotkania przy planszówkach czy drag show. Kulminacją festiwalu będzie 7. Szczeciński Marsz Równości poprzedzony Piknikiem Równości na Jasnych Błoniach i zakończony AfterParty w Hali Odra.

7. Szczeciński Marsz Równości pod hasłem "Na co czekacie?"

Tegoroczna odsłona Szczecińskiego Marszu Równości odbywa się pod hasłem „Na co czekacie?”. Jak tłumaczą organizatorzy, wydarzenie wzywa do działania i przypomina, że "czas na równość jest teraz". Kolorowy korowód wyruszy o godz. 14:00 z Jasnych Błoni i przejdzie głównymi ulicami w centrum Szczecina, by ponownie pojawić się na Jasnych Błoniach.

W tym roku identyfikacja wizualna Szczecińskiego Festiwalu Dumy opiera się na motywie „ptaków Hasiora”, czyli znanej wszystkim mieszkańcom rzeźby z Parku Kasprowicza. Jak tłumaczą organizatorzy wydarzenia "te ogniste ptaki symbolizują wolność, niezależność i siłę twórczej tożsamości – czyli to, co napędza szczecińską społeczność LGBTQIA+".

"To już kolejny rok, w którym celebrujemy równość, czerpiąc z tego, co w Szczecinie najlepsze – sztuki, przyrody, lokalnego dziedzictwa. Wspólnie budujemy miasto, które mówi głośno: tu jest miejsce dla każdego"

- zapewniają organizatorzy Szczecińskiego Marszu Równości.

Organizatorem Szczecińskiego Festiwalu Dumy i kończącego go 7. Szczecińskiego Marszu Równości jest Stowarzyszenie Lambda Szczecin. Wydarzenie zostało objęte patronatami Prezydenta Szczecina, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewody Zachodniopomorskiego i Komisji Europejskiej.

