Akcja Straży Granicznej pod Bukiem. Dwóch migrantów wciąż na wolności!

Straż Graniczna zatrzymała dwóch kurierów przewożących nielegalnych migrantów w rejonie Buku, w powiecie polickim.

Podczas kontroli drogowej dwóch migrantów zbiegło w kierunku Niemiec, a jeden Afgańczyk został zatrzymany.

Trwają poszukiwania zbiegłych migrantów, a zatrzymani kurierzy – Polak i Białorusinka – usłyszą zarzuty.

Do zdarzenia doszło w piątek późnym wieczorem (29 sierpnia). Funkcjonariusze Straży Granicznej, prowadząc rutynową kontrolę drogową w rejonie przygranicznego Buku, zatrzymali pojazd, którym podróżowało dwóch kurierów oraz trzech migrantów. Podczas interwencji sytuacja wymknęła się spod kontroli – dwóch z przewożonych cudzoziemców wykorzystało moment i zbiegło w kierunku granicy niemieckiej. Trzeciego, obywatela Afganistanu, udało się zatrzymać.

Zobacz: Niemcy ostrzegają przed wyjazdem do Polski. Mówią o "wakacyjnym koszmarze"

Straż Graniczna poinformowała w mediach społecznościowych, że na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano dodatkowe patrole. Do akcji włączyła się również policja. Współpraca służb objęła także stronę niemiecką, aby uniemożliwić uciekinierom przedostanie się w głąb terytorium Niemiec.

Zatrzymani kurierzy to 56-letni obywatel Polski oraz 54-letnia obywatelka Białorusi. Oboje zostali doprowadzeni do Placówki Straży Granicznej w Szczecinie, gdzie prowadzone są wobec nich czynności procesowe i administracyjne. Jak podkreśliła Straż Graniczna, w trakcie zajścia nie doszło do napaści na funkcjonariuszy, a cała interwencja przebiegła bez incydentów zagrażających bezpieczeństwu mundurowych.

Strażnicy graniczni ze Szczecina zatrzymali w rejonie miejscowości Buk (woj. zachodniopomorskie) 2 kurierów przewożących 3 nielegalnych migrantów. Podczas prowadzonej kontroli drogowej 2 cudzoziemców zbiegło w kierunku Niemiec. Trzeci z nich, ob. Afganistanu, został zatrzymany. W… pic.twitter.com/lNoCNpiDsJ— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) August 30, 2025

Służby apelują do mieszkańców rejonu przygranicznego o czujność i zgłaszanie wszelkich niepokojących sytuacji. Jak podkreślają funkcjonariusze, każdy sygnał może być istotny w poszukiwaniu osób, które próbują nielegalnie przekroczyć granicę i unikają odpowiedzialności.