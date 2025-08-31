Akcja Straży Granicznej pod Bukiem. Dwóch migrantów wciąż na wolności!

2025-08-31 9:31

Dwóch kurierów przewożących nielegalnych migrantów zatrzymała Straż Graniczna w rejonie miejscowości Buk w powiecie polickim. Jak podała w sobotę (30 sierpnia), w trakcie kontroli drogowej dwóch cudzoziemców zbiegło w kierunku Niemiec, a trzeci – obywatel Afganistanu – został zatrzymany. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli działania w terenie, angażując dodatkowe patrole i powiadamiając stronę niemiecką.

Straż Graniczna/ X (Twitter)
Do zdarzenia doszło w piątek późnym wieczorem (29 sierpnia). Funkcjonariusze Straży Granicznej, prowadząc rutynową kontrolę drogową w rejonie przygranicznego Buku, zatrzymali pojazd, którym podróżowało dwóch kurierów oraz trzech migrantów. Podczas interwencji sytuacja wymknęła się spod kontroli – dwóch z przewożonych cudzoziemców wykorzystało moment i zbiegło w kierunku granicy niemieckiej. Trzeciego, obywatela Afganistanu, udało się zatrzymać.

Straż Graniczna poinformowała w mediach społecznościowych, że na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano dodatkowe patrole. Do akcji włączyła się również policja. Współpraca służb objęła także stronę niemiecką, aby uniemożliwić uciekinierom przedostanie się w głąb terytorium Niemiec.

Zatrzymani kurierzy to 56-letni obywatel Polski oraz 54-letnia obywatelka Białorusi. Oboje zostali doprowadzeni do Placówki Straży Granicznej w Szczecinie, gdzie prowadzone są wobec nich czynności procesowe i administracyjne. Jak podkreśliła Straż Graniczna, w trakcie zajścia nie doszło do napaści na funkcjonariuszy, a cała interwencja przebiegła bez incydentów zagrażających bezpieczeństwu mundurowych.

Służby apelują do mieszkańców rejonu przygranicznego o czujność i zgłaszanie wszelkich niepokojących sytuacji. Jak podkreślają funkcjonariusze, każdy sygnał może być istotny w poszukiwaniu osób, które próbują nielegalnie przekroczyć granicę i unikają odpowiedzialności.

