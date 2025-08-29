Niemieccy kierowcy muszą uważać

Powodem są zaostrzone przepisy drogowe i drakońskie kary, które mogą zrujnować wakacyjny budżet. Za co grozi tak wysoki mandat? Jakie wykroczenia są karane z wyjątkową surowością?

„Uważajcie na wakacjach! Sąsiedni kraj zaostrza przepisy – każdemu kierowcy grozi teraz grzywna do 7000 euro”

– alarmuje niemiecki portal KA Insider.

Jak informuje KA Insider, Polska wprowadziła surowe kary za przekroczenia prędkości, jazdę pod wpływem alkoholu oraz niebezpieczne zachowania na drodze. Niemieccy kierowcy, którzy planują wakacje w Polsce, powinni szczególnie uważać na przestrzeganie przepisów.

„Ci, którzy jeżdżą zbyt szybko, ryzykują zakazem prowadzenia pojazdów i wysokimi grzywnami”

– podkreślają dziennikarze.

Policja nie ma litości

Policjanci nie mają litości dla piratów drogowych i nie ma znaczenia, z jakiego kraju pochodzą. Kierowcy z Niemiec mogą stracić prawo jazdy w Polsce, nawet jeśli posiadają dokumenty wydane w swoim kraju. Czekają ich takie same konsekwencje jak w przypadku piratów drogowych z Polski czy każdego innego kraju.

Niemieccy dziennikarze podkreślają, że to ryzyko jest realne i może dotknąć każdego, kto nie zachowa ostrożności. Jeśli kierowcy zlekceważą obowiązujące przepisy i znaki drogowe, wakacje w Polsce mogą zmienić się w stresujące i bardzo kosztowne doświadczenie.

Kłopotów można uniknąć

Czy polskie drogi to rzeczywiście pułapka na nieświadomych turystów zza Odry? Niekoniecznie. Przed wyjazdem za granicę zawsze warto zapoznać się z przepisami obowiązującymi w danym kraju i stosować się do znaków drogowych. Ta zasada działa w obie strony. Polscy kierowcy wyruszający w podróż do Niemiec również powinni posiadać przynajmniej podstawową wiedzę dotyczącą przepisów ruchu drogowego. To pozwoli uniknąć nieprzyjemności i niepotrzebnych wydatków.

