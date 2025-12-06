Motocyklowy korowód w centrum Szczecina. Motomikołaje pojechały do dzieci z prezentami

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-12-06 19:45

W mikołajkową sobotę na Wałach Chrobrego w Szczecinie zaroiło się od Mikołajów. Jednak zamiast na saniach, przyjechali na motocyklach. Wszystko w ramach akcji charytatywnej Motomikołaje, w ramach której szczecińscy motocykliści wsparli podopiecznych domów dziecka i świetlic środowiskowych.

  • W mikołajkową sobotę Szczecin opanowały Motomikołaje, zamieniając Wały Chrobrego w świąteczną paradę.
  • Motocykliści w strojach Mikołajów i Elfów zebrali się, by wyruszyć w miasto i nieść radość.
  • Charytatywna akcja miała na celu wsparcie podopiecznych domów dziecka i świetlic środowiskowych.

W samo południe na Wałach Chrobrego zgromadzili się motocykliści ubrani w stroje Mikołajów i Elfów. Odpowiednio udekorowane były również ich maszyny. Licznie przybyli również mieszkańcy, którzy z zainteresowaniem podziwiali motocykle i ich właścicieli w świątecznym wydaniu.

Po zapozowaniu do wspólnego zdjęcia, Motomikołaje ruszyli w trasę ulicami Szczecina. Ryk silników rozbrzmiewał niemal w całym mieście, a przechodnie i kierowcy przyglądali się z zaciekawieniem tej świątecznej paradzie jednośladów.

Uczestnicy wydarzenia przejechali na Arkonkę, gdzie odbył się finał akcji, a zebrane prezenty zostały przekazane wychowankom domów dziecka oraz świetlic środowiskowych.

Motomikołaje w Szczecinie
45 zdjęć
MIKOŁAJE
MOTOCYKLIŚCI
MOTOCYKLE
AKCJA CHARYTATYWNA
WAŁY CHROBREGO