Motocyklowy korowód w centrum Szczecina. Motomikołaje pojechały do dzieci z prezentami

W mikołajkową sobotę Szczecin opanowały Motomikołaje, zamieniając Wały Chrobrego w świąteczną paradę.

Motocykliści w strojach Mikołajów i Elfów zebrali się, by wyruszyć w miasto i nieść radość.

Charytatywna akcja miała na celu wsparcie podopiecznych domów dziecka i świetlic środowiskowych.

W samo południe na Wałach Chrobrego zgromadzili się motocykliści ubrani w stroje Mikołajów i Elfów. Odpowiednio udekorowane były również ich maszyny. Licznie przybyli również mieszkańcy, którzy z zainteresowaniem podziwiali motocykle i ich właścicieli w świątecznym wydaniu.

Po zapozowaniu do wspólnego zdjęcia, Motomikołaje ruszyli w trasę ulicami Szczecina. Ryk silników rozbrzmiewał niemal w całym mieście, a przechodnie i kierowcy przyglądali się z zaciekawieniem tej świątecznej paradzie jednośladów.

Uczestnicy wydarzenia przejechali na Arkonkę, gdzie odbył się finał akcji, a zebrane prezenty zostały przekazane wychowankom domów dziecka oraz świetlic środowiskowych.