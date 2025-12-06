Kosztowna ale efektowna. Nowa choinka przed szczecińskim magistratem rozbłysła tysiącami światełek

Szczecin rozbłysnął świątecznym blaskiem! Na placu Armii Krajowej stanęła imponująca, ponad 16-metrowa choinka, która od razu stała się główną atrakcją bożonarodzeniowej aranżacji miasta. Nowe drzewko zastąpiło dotychczasową, osiemnastoletnią konstrukcję, która ze względu na zły stan techniczny nie nadawała się już do dalszego użytkowania. Uroczyste rozświetlenie nowej choinki przyciągnęło tłumy mieszkańców, a zdjęcia z tego wydarzenia szybko obiegły media społecznościowe.

Można już podziwiać szczecińską choinkę miejską

W mikołajkowe popołudnie, punktualnie o godzinie 17:00, świąteczna choinka rozbłysła tysiącami świateł, wzbudzając entuzjazm zgromadzonych mieszkańców. Zachwyceni szczecinianie podziwiali ozdoby i chętnie robili sobie pamiątkowe zdjęcia na tle iluminacji.

Tysiące świateł i setki ozdób

Na imponującej choince zawieszono aż 36 500 punktów świetlnych, a także złote i czerwone bombki, świetlne pierniki oraz czerwono-białe zawieszki w kształcie cukrowych lasek. Na szczycie drzewka umieszczono trójwymiarową gwiazdę LED o średnicy około 1,5 metra.

Kosztowna, ale efektowna inwestycja w świąteczny klimat Szczecina

Zakup nowej choinki to spory wydatek dla miasta – kosztował blisko 266 tys. zł. Jednak, jak widać po reakcjach mieszkańców, którzy przyszli na plac Armii Krajowej, inwestycja w świąteczny klimat Szczecina okazała się strzałem w dziesiątkę.

Drugie, mniejsze drzewko bożonarodzeniowe, o wysokości 6 metrów, zostanie ustawione przed filią urzędu miasta przy ul. Rydla.

