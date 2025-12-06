Kosztowna ale efektowna. Nowa choinka przed szczecińskim magistratem rozbłysła tysiącami światełek

Można już podziwiać szczecińską choinkę miejską

W mikołajkowe popołudnie, punktualnie o godzinie 17:00, świąteczna choinka rozbłysła tysiącami świateł, wzbudzając entuzjazm zgromadzonych mieszkańców. Zachwyceni szczecinianie podziwiali ozdoby i chętnie robili sobie pamiątkowe zdjęcia na tle iluminacji.

Tysiące świateł i setki ozdób

Na imponującej choince zawieszono aż 36 500 punktów świetlnych, a także złote i czerwone bombki, świetlne pierniki oraz czerwono-białe zawieszki w kształcie cukrowych lasek. Na szczycie drzewka umieszczono trójwymiarową gwiazdę LED o średnicy około 1,5 metra.

Kosztowna, ale efektowna inwestycja w świąteczny klimat Szczecina

Zakup nowej choinki to spory wydatek dla miasta – kosztował blisko 266 tys. zł. Jednak, jak widać po reakcjach mieszkańców, którzy przyszli na plac Armii Krajowej, inwestycja w świąteczny klimat Szczecina okazała się strzałem w dziesiątkę.

Drugie, mniejsze drzewko bożonarodzeniowe, o wysokości 6 metrów, zostanie ustawione przed filią urzędu miasta przy ul. Rydla.