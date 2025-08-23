Stalowy zabytek, który wciąż pracuje

Na Kanale Odra–Hawela, niedaleko Eberswalde, działa najstarsza w Niemczech czynna podnośnia statków. Konstrukcja pokonuje różnicę poziomów 36 metrów, podnosząc wypełnioną wodą „wannę” ze statkiem w około 5 minut. Cały kolos ma ponad 50 metrów wysokości, a stalowa wanna – 94 metry długości. To żywa lekcja historii techniki, ale też imponujące widowisko, które ogląda się z otwartymi ustami. Widok statków, które przemieszczają się w pionie robi wrażenie!

Skąd się wzięła „winda dla statków”?

Pierwsza droga wodna Berlin–Szczecin ruszyła w 1914 r. i w Niederfinow działał wcześniej zespół czterech śluz. Szybko okazało się, że to za mało – dlatego w latach 1927–1934 powstała ogromna stalowa podnośnia. Już do 1939 r. przeszło przez nią 100 tysięcy jednostek pływających. Do dziś obsługuje żeglugę towarową i turystyczną.

Nowa podnośnia „Niederfinow Nord”: rekordowy następca

Tuż obok zabytku stoi nowa podnośnia, oddana do regularnego użytku w październiku 2022 r. Jej koryto ma 125,5 metrów długości i 12,5 metra szerokości. Inwestycja kosztowała około 520 mln euro, a budowa trwała ponad 20 lat. Dzięki niej po kanale mogą pływać dłuższe zestawy i nowoczesne barki. Stara podnośnia ma działać równolegle jeszcze co najmniej do 2030 r. – idealnie, by porównać oba „pokazy” jednym rzutem oka.

Podnośnie dla statków w Niderfinow, które znajdują się tuż za polską granicą, to jeden z najciekawszych budowli inżynieryjnych w Europie.

Zwiedzanie, centrum wiedzy i rejs przez podnośnię

Na miejscu działa strefa dla zwiedzających przy obu podnośniach oraz Infozentrum z modelami i filmami. Od marca do października centrum jest otwarte codziennie (w sezonie zwykle 10:00–18:00), a teren wokół podnośni – dłużej. Możliwe są wejścia z przewodnikiem do nowej podnośni (zwiedzanie trwa około 45 min). Dostępne są też krótkie rejsy przez podnośnię – świetna opcja, jeśli ktoś chciałby przeżyć „jazdę windą” na własnej skórze.

Orientacyjne ceny w 2025 roku: bilet wstępu indywidualnego 6 € (ulgowy 4 €), bilet łączony z wejściem do wnętrza nowej podnośni 12 € (ulgowy 8 €). Parking – 3 € za dzień.

Przed przyjazdem do Niederfinow zawsze warto sprawdzić bieżące godziny funkcjonowania i ewentualne przerwy techniczne.

Dojazd – prosto i bez stresu

Podnośnia dla statków w Niederfinow znajduje się zaledwie 12 kilometrów w linii prostej od granicy polsko-niemieckiej, jednak żeby dojechać do niej ze Szczecina i zobaczyć ten niewątpliwy cud techniki, trzeba pokonać nieco większy dystans, liczący około 100 kilometrów.

Samochodem:

Ze Szczecina – przez Rosówek i Schwedt (około 99 km) lub przez Kołbaskowo i Eberswalde (około 105 km).

Ze Słubic – przez Frankfurt nad Odrą (około 140 km).

Z Berlina - autostradą A11 (Berlin–Szczecin). Zjazd na Eberswalde/Finowfurt i dalej lokalnymi drogami zgodnie z oznakowaniem na Schiffshebewerk.

We wszystkich trasach końcówka prowadzi lokalnymi drogami – należy kierować się na Schiffshebewerk Niederfinow.

Komunikacją publiczną:

Ze Szczecina – autobusem zastępczym DB do Angermünde, a następnie do Eberswalde (kierunek Berlin), dalej autobusem 916.

Ze Słubic – pociągiem do Frankfurtu nad Odrą, przesiadka na pociąg do Eberswalde, dalej autobusem 916.

Alternatywnie – pociągiem z Eberswalde do stacji Niederfinow i około 2 kilometry spacerem.

Z Berlina – pociągiem regionalnym do Eberswalde Hbf, a stamtąd autobusem 916 pod samą podnośnię (Niederfinow, Schiffshebewerk).

Wyjątkowa atrakcja tuż przy granicy z Polską

Podnośnie w Niederfinow to rzadkie połączenie atrakcji rodzinnej i lekcji inżynierii – a do tego znajduje się "rzut beretem" z Polski. Poszukując czegoś „innego niż zwykle”, tutaj można, jak statki przemieszczają się windą i jak technika zmieniła się na przestrzeni wieku. To idealne miejsce na weekendową wycieczkę - nie tylko dla pasjonatów techniki i historii.

Dlaczego warto?

Spektakl na żywo: stal, woda i precyzyjna mechanika w ruchu – widać każdy detal pracy urządzenia.

stal, woda i precyzyjna mechanika w ruchu – widać każdy detal pracy urządzenia. Dwa światy obok siebie: ikona inżynierii XX w. i najnowsza technologia XXI w. w jednym kadrze.

ikona inżynierii XX w. i najnowsza technologia XXI w. w jednym kadrze. Blisko Berlina i polskiej granicy: idealna wycieczka na pół dnia lub dzień z dziećmi.

