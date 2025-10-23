Dramat w Świnoujściu. Mężczyzna wypadł z 4. piętra bloku

Świnoujście: Mężczyzna wypadł z 4. piętra bloku na osiedlu Leningrad

Poszkodowany spadł na trawnik, między krzakami. Na miejscu błyskawicznie pojawiły się wszystkie służby ratunkowe: straż pożarna, policja oraz pogotowie ratunkowe. Do akcji wezwano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy przez dłuższy czas walczyli o życie mężczyzny. Po udzieleniu mu pierwszej pomocy został przeniesiony w stronę śmigłowca LPR, a następnie - jak ustalono - przetransportowany karetką na sygnale do szpitala. Policjanci prowadzą czynności wyjaśniające, które mają ustalić, w jakich okolicznościach mężczyzna wypadł z mieszkania. Na tę chwilę nie wiadomo, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy mogły brać w nim udział osoby trzecie.

- W związku z toczącym się dochodzeniem, Komenda Miejska Policji w Świnoujściu apeluje do wszystkich świadków zdarzenia o kontakt. Każda informacja, która pomoże w odtworzeniu przebiegu wypadku i ustaleniu jego przyczyn, jest niezwykle cenna - cytuje funkcjonariuszy serwis eswinoujscie.pl.

