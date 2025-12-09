Podejrzany samochód, a za kierownicą Tadżyk bez prawa jazdy

W Przecławiu pod Szczecinem funkcjonariusze, zauważyli wyjeżdżający samochód, który wzbudził ich podejrzenia z powodu nadmiernego dymienia z wydechu. Dodatkowo, tor jazdy pojazdu nie był prosty, a prędkość w terenie zabudowanym znacznie przekraczała dopuszczalną wartość. Auto poruszało się z prędkością około 80 km/h.

Po zatrzymaniu pojazdu, funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę celno-skarbową wnętrza oraz bagażnika. Podczas rozmowy kierowca oświadczył, że jest obywatelem Tadżykistanu i nie posiada przy sobie żadnych dokumentów, w tym prawa jazdy.

Szereg wykroczeń i przestępstw

W trakcie rozmowy funkcjonariusze wyczuli zapach alkoholu. Na pytanie, czy spożywał alkohol, kierowca odpowiedział, że wypił dwa piwa na stacji paliw. Wstępne badanie na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu dało wynik pozytywny. To jednak był dopiero początek problemów kierowcy.

- Po sprawdzeniu pojazdu w systemach informatycznych okazało się, że pojazd nie posiada ważnej polisy OC - tłumaczy Sebastian Osiński, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Okazało się również, że starosta cofnął mężczyźnie uprawnienia do prowadzenia pojazdów (wszystkie kategorie), a ponadto posiada on aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 5 lat. Co więcej, w systemie figurował jako osoba poszukiwana do odbycia kary pozbawienia wolności.

Badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, przeprowadzone przez funkcjonariuszy policji, wykazało 1,5 promila. Kierowca został zatrzymany i przewieziony na izbę wytrzeźwień.

Konsekwencje prawne

Zatrzymany kierowca z Tadżykistanu odpowie za szereg przestępstw i wykroczeń, w tym jazdę pod wpływem alkoholu, prowadzenie pojazdu bez uprawnień, naruszenie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, brak ważnej polisy OC oraz poszukiwanie przez wymiar sprawiedliwości. Grożą mu surowe kary, w tym kara pozbawienia wolności.

Jak podsumowuje rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej, ta sytuacja pokazuje, jak ważne są regularne kontrole drogowe i czujność funkcjonariuszy, którzy dzięki swojej pracy mogą eliminować z dróg potencjalnych przestępców i osoby zagrażające bezpieczeństwu innych uczestników ruchu.

Masz prawo jazdy? Sprawdź, czy teraz udałoby Ci się zdać egzamin Pytanie 1 z 10 Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno ci jechać w terenie zabudowanym? 40 km/h 50 km/h 60 km/h Następne pytanie