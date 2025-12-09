Kontrola na drodze z zaskakującym finałem. Celnicy nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-12-09 11:36

Nocny patrol Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie zakończył się zatrzymaniem nietrzeźwego kierowcy, którego lista przewinień okazała się zaskakująco długa. Incydent miał miejsce podczas służby funkcjonariuszy, którzy patrolując okolice Szczecina, zwrócili uwagę na podejrzane zachowanie kierowcy. Co takiego przeskrobał zatrzymany kierowca i jakie konsekwencje go czekają?

Szczecin SE Google News

Podejrzany samochód, a za kierownicą Tadżyk bez prawa jazdy

W Przecławiu pod Szczecinem funkcjonariusze, zauważyli wyjeżdżający samochód, który wzbudził ich podejrzenia z powodu nadmiernego dymienia z wydechu. Dodatkowo, tor jazdy pojazdu nie był prosty, a prędkość w terenie zabudowanym znacznie przekraczała dopuszczalną wartość. Auto poruszało się z prędkością około 80 km/h.

Po zatrzymaniu pojazdu, funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę celno-skarbową wnętrza oraz bagażnika. Podczas rozmowy kierowca oświadczył, że jest obywatelem Tadżykistanu i nie posiada przy sobie żadnych dokumentów, w tym prawa jazdy.

Polecany artykuł:

Posiadali i rozpowszechniali pornografię z udziałem dzieci. Sześciu zatrzymanyc…

Szereg wykroczeń i przestępstw

W trakcie rozmowy funkcjonariusze wyczuli zapach alkoholu. Na pytanie, czy spożywał alkohol, kierowca odpowiedział, że wypił dwa piwa na stacji paliw. Wstępne badanie na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu dało wynik pozytywny. To jednak był dopiero początek problemów kierowcy. 

- Po sprawdzeniu pojazdu w systemach informatycznych okazało się, że pojazd nie posiada ważnej polisy OC - tłumaczy Sebastian Osiński, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Okazało się również, że starosta cofnął mężczyźnie uprawnienia do prowadzenia pojazdów (wszystkie kategorie), a ponadto posiada on aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 5 lat. Co więcej, w systemie figurował jako osoba poszukiwana do odbycia kary pozbawienia wolności.

Badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, przeprowadzone przez funkcjonariuszy policji, wykazało 1,5 promila. Kierowca został zatrzymany i przewieziony na izbę wytrzeźwień.

Konsekwencje prawne

Zatrzymany kierowca z Tadżykistanu odpowie za szereg przestępstw i wykroczeń, w tym jazdę pod wpływem alkoholu, prowadzenie pojazdu bez uprawnień, naruszenie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, brak ważnej polisy OC oraz poszukiwanie przez wymiar sprawiedliwości. Grożą mu surowe kary, w tym kara pozbawienia wolności.

Jak podsumowuje rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej, ta sytuacja pokazuje, jak ważne są regularne kontrole drogowe i czujność funkcjonariuszy, którzy dzięki swojej pracy mogą eliminować z dróg potencjalnych przestępców i osoby zagrażające bezpieczeństwu innych uczestników ruchu.

Niecodzienna interwencja celników w Przecławiu
5 zdjęć
Masz prawo jazdy? Sprawdź, czy teraz udałoby Ci się zdać egzamin
Pytanie 1 z 10
Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno ci jechać w terenie zabudowanym?
Piraci drogowi w Zachodniopomorskiem. Ich wyczyny budzą grozę!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KONTROLA DROGOWA
KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA
PIJANY KIEROWCA