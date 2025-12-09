Operacja „Game Over” CBZC w walce z pedopornografią

W listopadzie 2025 roku, na polecenie prokuratorów, funkcjonariusze CBZC Zarząd w Szczecinie przeprowadzili serię przeszukań. Zabezpieczono liczne urządzenia elektroniczne, na których odkryto materiały pornograficzne z udziałem małoletnich. W wyniku tych działań zatrzymano sześciu mężczyzn. Czynności procesowe z podejrzanymi przeprowadzili prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej Szczecin – Zachód, Prokuratury Rejonowej Szczecin – Śródmieście oraz Prokuratury Rejonowej Szczecin – Niebuszewo w Szczecinie.

Zarzuty i środki zapobiegawcze

Pięciu podejrzanym postawiono zarzuty posiadania i rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich, co kwalifikuje się jako czyn z art. 202 § 3 Kodeksu karnego w związku z art. 202 § 4a Kodeksu karnego w związku z art. 11 § 2 Kodeksu karnego. Po przesłuchaniu w charakterze podejrzanych, prokurator zastosował wobec czterech z nich środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Obejmowały one poręczenia majątkowe, dozory policji oraz zakazy opuszczania kraju. Wobec piątego podejrzanego prokurator skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, który został uwzględniony przez Sąd.

Szósty podejrzany usłyszał zarzuty z art. 202 § 3 Kodeksu karnego w związku z art. 202 § 4a Kodeksu karnego w związku z art. 11 § 2 Kodeksu karnego, a także z art. 202 § 4 Kodeksu karnego oraz z art. 197 § 3 pkt 6 Kodeksu karnego w związku z art. 197 § 4 Kodeksu karnego w związku z art. 202 § 4 Kodeksu karnego w związku z art. 11 § 2 Kodeksu karnego. Na wniosek prokuratora Sąd zastosował wobec tego podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Surowe kary za pornografię z udziałem dzieci – co grozi zatrzymanym?

Przepisy Kodeksu karnego przewidują surowe kary za przestępstwa związane z pedopornografią. Zgodnie z art. 202 § 3 Kodeksu karnego, osobie, która w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala, sprowadza, przechowuje lub posiada treści pornograficzne z udziałem małoletniego, a także osobie, która takie treści rozpowszechnia lub prezentuje, grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Z kolei art. 202 § 4a Kodeksu karnego stanowi, że osobie, która przechowuje, posiada lub uzyskuje dostęp do treści pornograficznych z udziałem małoletniego, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Utrwalanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego, zgodnie z art. 202 § 4 Kodeksu karnego, podlega karze od 2 do 10 lat pozbawienia wolności. Za czyn z art. 197 § 4 Kodeksu karnego przewidziana jest kara na czas nie krótszy od lat 5 albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Jak podaje prokuratura, wszystkie śledztwa w tej sprawie są w toku.

