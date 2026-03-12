QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Miasta na literę "I". W jakim kraju się znajdują?

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-03-12 4:30

Geograficzna łamigłówka czeka! Gotowy na czwartkowy test? Tym razem pod lupę bierzemy miasta, których nazwy zaczynają się na literę "I". Udowodnij, że globus nie ma przed Tobą tajemnic i wskaż kraje, w których się znajdują! Sprawdź swoją wiedzę i przekonaj się, czy jesteś mistrzem geografii!

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Największe miasta Polski i Europy. Obieżyświat będzie miał problem, a ty?

i

Autor: Shutterstock QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Największe miasta Polski i Europy. Obieżyświat będzie miał problem, a ty?
QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Miasta na literę "I". W jakim kraju się znajdują?
Pytanie 1 z 12
Klasycznie - zaczynamy od Europy. Gdzie leży Innsbruck?

Polecany artykuł:

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Nie masz szans na nic powyżej 7/10!

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

QUIZ SE
QUIZ GEOGRAFIA