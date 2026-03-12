Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Miasta na literę "I". W jakim kraju się znajdują?
2026-03-12 4:30
Geograficzna łamigłówka czeka! Gotowy na czwartkowy test? Tym razem pod lupę bierzemy miasta, których nazwy zaczynają się na literę "I". Udowodnij, że globus nie ma przed Tobą tajemnic i wskaż kraje, w których się znajdują! Sprawdź swoją wiedzę i przekonaj się, czy jesteś mistrzem geografii!