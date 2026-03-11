Nadmorski kurort walczy z plagą dzików. Urząd rozdaje to za darmo mieszkańcom

Dziki coraz odważniej wchodzą do Świnoujścia

Władze Świnoujścia postanowiły pomóc mieszkańcom w walce z uciążliwym problemem, przekazując im bezpłatne środki do odstraszania dzików. Zwierzęta te coraz śmielej wkraczają na tereny zabudowane, co generuje potencjalne niebezpieczeństwo. Zgodnie z zapewnieniami przedstawicieli Urzędu Miasta, rozdawana substancja jest całkowicie bezpieczna zarówno dla ludzi, jak i dla przyrody, dzięki czemu z powodzeniem można jej używać w sąsiedztwie budynków mieszkalnych.

Gdzie można otrzymać bezpłatny preparat na dziki w Świnoujściu?

Darmowy środek, który ma zniechęcić dziki do wizyt, wydawany jest w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa świnoujskiego magistratu. Przedstawiciele urzędu zwracają uwagę, że dzikie zwierzęta przestały bać się ludzi i coraz częściej próbują znaleźć pożywienie na terenach miejskich osiedli.

- To ekologiczny, biodegradowalny płyn o intensywnym zapachu, który skutecznie zniechęca dziki do przebywania w miejscach, gdzie jest stosowany. Preparat jest bezpieczny dla ludzi i środowiska, więc można go stosować w pobliżu zabudowań, na prywatnych posesjach czy w okolicach śmietników – wyjaśnia Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu.

Jak skutecznie pozbyć się dzików? Urząd apeluje

Poza rozdawaniem darmowego środka miasto kieruje do mieszkańców wyraźny apel o przestrzeganie podstawowych zasad, które mają pomóc w ograniczeniu wizyt dzików na terenie Świnoujścia. Kluczowe jest, aby pod żadnym pozorem nie dokarmiać zwierzyny, zamykać wiaty i pojemniki na odpady oraz nie zostawiać worków ze śmieciami na zewnątrz. Urzędnicy uczulają też, by nie wyrzucać resztek pożywienia w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

- Stosowanie preparatu w połączeniu z właściwym zabezpieczeniem odpadów i niedokarmianiem dzików skutecznie zmniejszy ich obecność w mieście – dodaje Wojciech Basałygo.

Dodatkowo samorząd Świnoujścia ma w planach powrót do korzystania ze specjalistycznych odstraszaczy, które sprawdziły się już w ubiegłym roku. Wszystkie te działania mają zminimalizować problem dzików i zapewnić spokój mieszkańcom.

