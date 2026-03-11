Pijana Polka wsiadła do niemieckiego pociągu i się zaczęło. Urządziła pokaz jakich mało

Awantura między Ahlbeck a Heringsdorfem

Do zdarzenia doszło na wyspie Uznam, po jej niemieckiej stronie, zaledwie kilka kilometrów od Świnoujścia. Dyżurny ruchu z Wolgastu powiadomił policję federalną, że w pociągu Usedomer Bäderbahn doszło do groźnego incydentu. Gdy patrol dotarł na stację Seebad Ahlbeck, poszkodowana czekała na peronie, a sprawczyni kręciła się przed dworcem.

Polka okazała funkcjonariuszom paszport. W systemie – czysto. Ale świadkowie nie mieli wątpliwości, że to właśnie ona wywołała burzę.

„Ty k***o, ja ci przy****lę!”

Według relacji pasażerów wszystko zaczęło się od niewinnego pytania o wolne miejsce. Gdy druga kobieta odpowiedziała, Polka nagle wybuchła agresją.

Zaczęła krzyczeć:

„Ty k***o!", "Ja ci przy****lę!”, „Ty pieprzona Ukrainko!”

A na koniec dorzuciła groźbę:

„Jak cię jeszcze raz znajdę, to cię zabiję!”

W trakcie awantury krewka Polka opluła poszkodowaną, trafiając ją prosto w twarz.

2,19 promila i „tylko dwa piwa”

Podczas kontroli kobieta była wyraźnie pod wpływem alkoholu, choć – jak twierdziła – wypiła „tylko dwa piwa”. Alkomat pokazał jednak 2,19 promila. Mimo to Polka była zaskakująco zorientowana i kontaktowa.

Niemiecka policja wszczęła wobec niej postępowanie za naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie i groźby karalne.

Podróż, która zamieniła się w koszmar

Incydent wstrząsnął pasażerami, bo do awantury doszło w biały dzień, na popularnej trasie turystycznej. Zwykłe pytanie o miejsce siedzące przerodziło się w agresję, wyzwiska i groźby śmierci.

