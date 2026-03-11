Pijana Polka wsiadła do niemieckiego pociągu i się zaczęło. Urządziła pokaz jakich mało

Spis treści
Awantura między Ahlbeck a Heringsdorfem
Do zdarzenia doszło na wyspie Uznam, po jej niemieckiej stronie, zaledwie kilka kilometrów od Świnoujścia. Dyżurny ruchu z Wolgastu powiadomił policję federalną, że w pociągu Usedomer Bäderbahn doszło do groźnego incydentu. Gdy patrol dotarł na stację Seebad Ahlbeck, poszkodowana czekała na peronie, a sprawczyni kręciła się przed dworcem.
Polka okazała funkcjonariuszom paszport. W systemie – czysto. Ale świadkowie nie mieli wątpliwości, że to właśnie ona wywołała burzę.
„Ty k***o, ja ci przy****lę!”
Według relacji pasażerów wszystko zaczęło się od niewinnego pytania o wolne miejsce. Gdy druga kobieta odpowiedziała, Polka nagle wybuchła agresją.
Zaczęła krzyczeć:
„Ty k***o!", "Ja ci przy****lę!”, „Ty pieprzona Ukrainko!”
A na koniec dorzuciła groźbę:
„Jak cię jeszcze raz znajdę, to cię zabiję!”
W trakcie awantury krewka Polka opluła poszkodowaną, trafiając ją prosto w twarz.
2,19 promila i „tylko dwa piwa”
Podczas kontroli kobieta była wyraźnie pod wpływem alkoholu, choć – jak twierdziła – wypiła „tylko dwa piwa”. Alkomat pokazał jednak 2,19 promila. Mimo to Polka była zaskakująco zorientowana i kontaktowa.
Niemiecka policja wszczęła wobec niej postępowanie za naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie i groźby karalne.
Podróż, która zamieniła się w koszmar
Incydent wstrząsnął pasażerami, bo do awantury doszło w biały dzień, na popularnej trasie turystycznej. Zwykłe pytanie o miejsce siedzące przerodziło się w agresję, wyzwiska i groźby śmierci.