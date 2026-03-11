Informatycy walczą ze skutkami cyberataku na szpital. "Cyberbezpieczeństwo to nie teoria, a realna potrzeba"

Informatycy pracują na pełnych obrotach

Jak informuje rzecznik szpitala Tomasz Owsik‑Kozłowski, do pracy nad przywróceniem systemów oddelegowano kilkudziesięciu specjalistów – zarówno z placówki, jak i z zewnętrznych instytucji.

– Ich praca skupia się na konfiguracji i uruchomieniu systemów informatycznych, w tym głównego systemu zarządzania szpitalem, oraz na przygotowaniu około tysiąca komputerów, z których każdy trzeba ręcznie sformatować i skonfigurować na nowo – wyjaśnia rzecznik.

To gigantyczne zadanie, które w normalnych warunkach trwałoby miesiącami. Teraz trzeba je wykonać w trybie pilnym, by szpital mógł wrócić do normalnego funkcjonowania.

Praca w trybie awaryjnym

Po ataku, który miał miejsce w nocy z soboty na niedzielę (7-8 marca) najbardziej newralgicznych miejscach udało się uruchomić pojedyncze stacje robocze, jednak bez dostępu do głównego systemu. Laboratorium centralne oraz zakład radiologii wykonują badania wyłącznie dla pacjentów hospitalizowanych.

Zawieszono m.in. komercyjne usługi laboratorium, a pacjentów proszono o zabieranie własnej dokumentacji medycznej.

Szpital wdrożył pełne procedury awaryjne, w tym powrót do papierowych kart pacjenta. O ataku poinformowano odpowiednie służby, a sprawą zajmuje się również Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Ryzyko wycieku danych. Apel o ostrożność

W związku z zaszyfrowaniem części danych placówka ostrzega, że nie można wykluczyć ich wycieku.

– Prosimy o szczególną czujność i rozważenie zastrzeżenia numerów PESEL, skorzystania z alertów BIK, zmiany haseł czy uruchomienia dwuetapowej weryfikacji – apeluje Owsik‑Kozłowski.

To ważne, bo wśród potencjalnie zagrożonych danych mogą znajdować się informacje o pacjentach, pracownikach i kontrahentach.

Lekarze: „To lekcja dla całego regionu”

Głos w sprawie zabrał również Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. Jego zdaniem atak pokazuje, jak poważnym zagrożeniem stała się cyberprzestępczość dla ochrony zdrowia.

– Cyberprzestępcy są coraz bardziej rozzuchwaleni. Paraliż tak dużej placówki to realne zagrożenie dla pacjentów – podkreśla Bulsa.

Dodaje, że szpital zareagował szybko i skutecznie, ale cała sytuacja powinna być sygnałem ostrzegawczym dla innych jednostek medycznych.

– Ten atak jest lekcją dla wszystkich placówek w regionie. Każdy szpital musi być przygotowany najlepiej, jak to możliwe. Cyberbezpieczeństwo to nie teoria, a realna potrzeba – zaznacza.

Michał Bulsa apeluje również o pilne audyty bezpieczeństwa w strategicznych placówkach medycznych.

- Cyberbezpieczeństwo to nie teoria, a realna potrzeba. Hakerom nie zależy na zdobyciu danych medycznych, a na spowodowaniu paraliżu, chaosu i popłochu. Odpowiedzialność za pacjentów nakazuje nam, by przygotowywać się na zagrożenia płynące z Internetu. Każdy szpital powinien być przygotowany najlepiej jak to tylko jest możliwe - podkreśla prezes Okręgowej Rady Lekarskiej.

Jak długo potrwają prace?

Prace nad przywróceniem systemów trwają i – jak podkreśla szpital – mogą potrwać jeszcze wiele dni. Priorytetem jest bezpieczeństwo pacjentów i stabilne odtworzenie infrastruktury informatycznej.

Jedno jest pewne: ten cyberatak pokazał, jak bardzo współczesna medycyna zależy od technologii i jak bolesne mogą być skutki, gdy ta technologia zawodzi.

