Szaleńczy rajd quadem po plaży w Międzyzdrojach. Nieodpowiedzialne zachowanie mogło się źle skończyć

Grzegorz Kluczyński
2026-03-11 13:05

Skrajna nieodpowiedzialność kierowcy quada w Międzyzdrojach doprowadziła do groźnego zdarzenia na plaży. Mężczyzna, który nie miał uprawnień i prawdopodobnie znajdował się pod wpływem środków odurzających, wjechał w strefę pełną turystów. Jego brawurowa jazda zakończyła się obrażeniami u przypadkowej kobiety, która musiała zostać pilnie przetransportowana do szpitala.

Rajd po plaży mógł zakończyć się nieszczęściem

Autor: KPP Kamień Pomorski/ Materiały prasowe

Wypadek na plaży w Międzyzdrojach. Quad zahaczył o stalową linę

Z policyjnych ustaleń wynika, że sprawca poruszał się czterokołowcem po piaszczystym brzegu, pomimo oficjalnie cofniętych uprawnień do kierowania. Co więcej, w trakcie przeprowadzanej interwencji mężczyzna sam przyznał mundurowym, że wcześniej przyjmował substancje odurzające. Beztroska jazda szybko zamieniła się w dramat, gdy pojazd najechał na leżącą na piasku stalową linę rybacką. W ułamku sekundy lina mocno się naprężyła i z olbrzymim impetem uderzyła w stojącą nieopodal turystkę. Na miejsce natychmiast wezwano ratowników medycznych, którzy zabrali poszkodowaną do placówki leczniczej.

Zatrzymanie po rajdzie w Międzyzdrojach. Mężczyzna stracił uprawnienia

Funkcjonariusze od razu zatrzymali lekkomyślnego kierowcę, a następnie zlecili pobranie od niego próbek krwi, by definitywnie potwierdzić obecność narkotyków w organizmie. Stróże prawa nie ukrywają, że incydent ma bardzo poważny charakter. Obecnie toczy się szczegółowe postępowanie, którego głównym celem jest dokładne zbadanie przebiegu zdarzenia oraz ostateczne pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej za spowodowanie zagrożenia.

Komenda w Kamieniu Pomorskim ostrzega. Quady na plaży są surowo zabronione

Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim apeluje o zachowanie zdrowego rozsądku podczas wypoczynku. Mundurowi kategorycznie przypominają, że wjazd jakimikolwiek pojazdami silnikowymi na plażę jest całkowicie nielegalny. Tego rodzaju zachowanie stanowi nie tylko zwykłe wykroczenie, ale w wielu przypadkach może zostać zakwalifikowane jako pełnoprawne przestępstwo. Wybrzeże służy do relaksu dla setek plażowiczów, a obecność maszyn mechanicznych w tym miejscu tworzy bezpośrednie ryzyko dla ich życia i zdrowia.

Surowe kary dla łamiących przepisy na plażach

Służby zapowiadają bezwzględną walkę z kierowcami, którzy za nic mają obowiązujące normy prawne i próbują urządzać sobie przejażdżki po strefach rekreacyjnych. Każda próba wjazdu samochodem czy quadem na plażę spotka się z natychmiastową i surową reakcją ze strony interweniujących patroli. Sprawcy mogą spodziewać się dotkliwych konsekwencji przewidzianych w polskim prawodawstwie.

„Bezpieczeństwo osób wypoczywających nad morzem zależy od nas wszystkich”

– przypominają mundurowi.

