Prali pieniądze pod przykrywką kościoła. W grę wchodzą miliony złotych!

Grzegorz Kluczyński
2025-12-09 7:47

Szczecińscy funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, przeprowadzili spektakularną akcję. Zatrzymano aż 12 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która bezczelnie wykorzystywała struktury związków wyznaniowych do popełniania szeregu przestępstw. Wśród nich znalazły się oszustwa, wyłudzenia oraz pranie pieniędzy na ogromną skalę.

Autor: Wygenerowane przez AI
Szczecin SE Google News

Szczeciński gang wykorzystywał Kościół Naturalny do wyłudzeń i prania pieniędzy?

Jak ustalili śledczy, grupa przestępcza działała od grudnia 2020 roku do listopada 2025 roku na terenie Szczecina, innych miejscowości w Polsce oraz poza granicami kraju. Mechanizm działania był wyjątkowo perfidny. Przestępcy wykorzystywali działalność jednostek organizacyjnych związków wyznaniowych, w tym Gminy Wyznaniowej Szczecin – jednostki Kościoła Naturalnego, do pozyskiwania środków finansowych i ukrywania majątku.

- Celem działań było m.in. pozyskiwanie środków finansowych oraz ukrywanie majątku poprzez działania pozorne – informuje kom. Krzysztof Wrześniowski, rzecznik prasowy Komendanta CBŚP.

Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje również, że grupa planowała zarejestrowanie kolejnego związku wyznaniowego, który miał być wykorzystany w dalszej przestępczej działalności. Scenariusz rodem z filmu sensacyjnego? Niestety, to rzeczywistość, z którą muszą zmierzyć się organy ścigania.

Zarzuty dla członków gangu: od oszustw po groźby karalne

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełniania oszustw na szkodę Funduszu Kościelnego poprzez doprowadzanie do niekorzystnego rozporządzania mieniem. To jednak nie wszystko. Członkom grupy zarzuca się również podawanie nieprawdziwych danych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu uzyskania nienależnych świadczeń lub zawyżenia ich wysokości, poświadczanie nieprawdy w dokumentach dotyczących dekretów o powołaniu misjonarzy, a także udaremnianie postępowań egzekucyjnych poprzez pozorne obciążanie nieruchomości wynikające z ich konsekracji. Śledczy zarzucają im również przestępstwa związane z tzw. praniem pieniędzy.

Najcięższe zarzuty usłyszał kierujący grupą, który jest podejrzany o podżeganie do popełnienia poważnych przestępstw – spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz pozbawienia wolności wskazanych osób. Straty Funduszu Kościelnego wynikające z działalności grupy szacuje się na co najmniej 6 milionów złotych. Kwota robi wrażenie i pokazuje skalę bezczelności przestępców.

Aresztowania i dalsze śledztwo w sprawie gangu

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec czterech podejrzanych – w tym osoby podejrzanej o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą – środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych osób zastosowano środki wolnościowe takie jak dozór Policji, poręczenia majątkowe oraz zakazy kontaktowania się z określonymi osobami.

CBŚP oraz Prokuratura Krajowa kontynuują czynności mające na celu pełne wyjaśnienie mechanizmu działania grupy oraz ustalenie wszystkich osób mogących mieć związek z procederem. Sprawa jest rozwojowa.

Autor: CBŚP/ Materiały prasowe

