CBŚP uderza w fałszerzy leków

Funkcjonariusze CBŚP, wspierani przez śledczych z Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA), przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję, która doprowadziła do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa ta od 2021 roku zajmowała się wytwarzaniem, przechowywaniem i wprowadzaniem do obrotu nielegalnych produktów leczniczych.

„Na miejscu ujawniono kompletną linię technologiczną do produkcji leków, sterydów i innych środków farmakologicznych. Zabezpieczono również znaczne ilości gotowych preparatów, których wartość ekspert Polskiej Agencji Antydopingowej oszacował na nie mniej niż 20 milionów złotych”

– informuje CBŚP.

Jak podkreślono, była to największa tego typu fabryka ujawniona dotychczas w kraju. Warunki produkcji rażąco odbiegały od obowiązujących norm i stwarzały poważne zagrożenie dla zdrowia.

Zatrzymania i zarzuty

Na polecenie prokuratury zatrzymano osiem osób, w tym lidera grupy. Według ustaleń śledczych kierujący grupą sprawował kontrolę nad całym procederem – od pozyskiwania półproduktów po nadzór nad procesem produkcji. Pozostałe osoby odpowiadały za wytwarzanie medykamentów oraz ich dystrybucję, m.in. poprzez sieć automatów paczkowych.

Podczas działań zabezpieczono również mienie o wartości ponad miliona złotych – luksusowe samochody, biżuterię oraz gotówkę w różnych walutach.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, nielegalnej produkcji i wprowadzania do obrotu leków, sprowadzania niebezpieczeństwa dla życia wielu osób oraz prania pieniędzy. Sąd, na wniosek prokuratury, tymczasowo aresztował dwie osoby.

Fałszywe leki zagrażały życiu?

W nielegalnej fabryce produkowano preparaty podawane m.in. w formie iniekcji.

„Nie mają one żadnych odpowiedników w legalnym obrocie aptecznym, a ich stosowanie może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia”

– ostrzega CBŚP.

Sprawa jest rozwojowa, a śledczy kontynuują działania mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności przestępczego procederu oraz osób w niego zaangażowanych.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie