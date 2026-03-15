Polska pełna klonów! Nie uwierzysz, ile miejscowości ma identyczne nazwy

Nazwy jak kopiuj-wklej. Skąd to się wzięło?

Wbrew pozorom to nie brak kreatywności. Przez setki lat nazwy miejscowości powstawały spontanicznie, najczęściej jako:

opis terenu (np. lasy, góry, doliny),

informacja o położeniu (za górą, pod lasem, na wzgórzu),

określenie wieku osady (nowa, stara),

nazwa funkcjonalna (kolonia, folwark),

nawiązanie do właściciela lub rodu.

Nikt wtedy nie myślał o tym, że za 500 lat ktoś będzie próbował policzyć te wszystkie miejscowości. Efekt? W Polsce mamy setki miejscowości o identycznych nazwach — i to nie przesada.

Setki miejscowości o tym samym imieniu. Statystyki nie kłamią

Niektóre nazwy pojawiają się w kilku województwach, inne w kilkunastu, ale są też takie, które występują… ponad czterysta razy! Gdyby zaznaczyć je na mapie, wyglądałoby to jak rozsypane konfetti — wszędzie, gdzie spojrzysz, kolejna miejscowość o tej samej nazwie.

To fascynujący obraz polskiej historii i tego, jak ludzie opisywali świat wokół siebie. A jednocześnie świetna zabawa: sprawdzić, czy Twoja miejscowość ma swoje „imienniczki”.

GUS i TERYT — co to właściwie jest?

Aby przygotować ranking, oparliśmy się na dwóch najważniejszych źródłach:

GUS – Główny Urząd Statystyczny

To instytucja, która prowadzi oficjalne statystyki państwowe. W kontekście miejscowości GUS publikuje m.in. . liczbę jednostek osadniczych, ich typy i rozmieszczenie. Dane GUS są bardzo dokładne, ale aktualizowane rzadziej.

TERYT/SIMC – Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego

To rejestr, który zawiera wszystkie oficjalne nazwy miejscowości i części miejscowości w Polsce. SIMC (System Identyfikatorów i Nazw Miejscowości) to jego część poświęcona nazwom osad. Rejestr jest aktualizowany częściej niż dane GUS, dlatego czasem podaje wyższe liczby, zwłaszcza gdy uwzględnia drobne przysiółki, kolonie czy części wsi.

Dlaczego liczby się różnią?

GUS liczy miejscowości jako jednostki statystyczne. TERYT liczy również części miejscowości, które mają własne nazwy. Stąd mogą występować rozbieżności między danymi. To jednak normalne — oba źródła są poprawne, tylko patrzą na Polskę z innej perspektywy.

Ranking, który zaskoczy każdego

Wybraliśmy 10 najczęściej powtarzających się nazw miejscowości w Polsce. Niektóre liczby są tak absurdalnie wysokie, że trudno w nie uwierzyć. Inne pokazują, jak mocno nasze nazwy są zakorzenione w naturze i historii.

Zajrzyj do galerii i sprawdź, czy Twoja miejscowość znalazła się w rankingu i ma swoje odpowiedniki. A może jest ich... kilkaset?

