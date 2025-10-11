To zdecydowanie najśmieszniejsze nazwy polskich miejscowości. Rozbawią was do łez!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-10-11 10:00

Czy to żart? Nie! Polska mapa skrywa prawdziwe perełki – miejscowości o nazwach tak dziwnych, że trudno uwierzyć, iż naprawdę istnieją. Polska mapa kryje nazwy miejscowości, które brzmią jak żart albo tytuł mema, a jednak są całkowicie prawdziwe. Przygotowaliśmy dla was zestawienie, które rozbawi was do łez. Im dalej, tym zabawniej, a przykładów mamy naprawdę sporo!

Szczecin SE Google News

Dziwne, śmieszne, a czasem wręcz absurdalne!

Nazwy miejscowości w Polsce potrafią być poetyckie, historyczne, ale też kompletnie absurdalne. Przykłady można mnożyć dosłownie w nieskończoność, czego przykładem jest zestawienie, które przygotowaliśmy. Często pochodzą od dawnych przydomków, nazwisk, określeń topograficznych czy związków frazeologicznych, które z biegiem wieków zaczęły brzmieć komicznie. Czasem wynikają też z lokalnych legend, a czasem... nikt nie wie, skąd się wzięły.

Polecany artykuł:

Na tych nazwach miejscowości można połamać sobie język! Wszystkie leżą na Pomor…

Te nazwy miejscowości rozbawią was do łez

Jedni mieszkańcy wstydzą się swoich adresów, inni traktują nazwy swoich wsi i miasteczek jako powód do dumy albo lokalny znak rozpoznawczy. Internet pokochał zdjęcia tabliczek z takimi nazwami – a kierowcy zatrzymują się, by zrobić sobie przy nich selfie.

Ta lista zdaje się nie mieć końca!

Gotowi na podróż po najdziwniejszych i najzabawniejszych nazwach miejscowości w Polsce? W poniższej galerii znajdziecie nie 10, nie 20, lecz aż prawie 60 najdziwniejszych nazw miejscowości, które naprawdę istnieją i mają się całkiem dobrze! Zapnijcie pasy! Będzie naprawdę wesoło!

Śmieszne nazwy miejscowości
60 zdjęć
Quiz geograficzny. Wiesz, nad jakim morzem leży to miasto?
Pytanie 1 z 12
Na początek coś prostego. Nad jakim morzem leży Sztokholm?
Eisenhüttenstadt - perełka socrealizmu tuż przy granicy z Polską
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NAZWY
WSIE
POLSKA
ŚMIESZNE NAZWY