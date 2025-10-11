Dziwne, śmieszne, a czasem wręcz absurdalne!

Nazwy miejscowości w Polsce potrafią być poetyckie, historyczne, ale też kompletnie absurdalne. Przykłady można mnożyć dosłownie w nieskończoność, czego przykładem jest zestawienie, które przygotowaliśmy. Często pochodzą od dawnych przydomków, nazwisk, określeń topograficznych czy związków frazeologicznych, które z biegiem wieków zaczęły brzmieć komicznie. Czasem wynikają też z lokalnych legend, a czasem... nikt nie wie, skąd się wzięły.

Te nazwy miejscowości rozbawią was do łez

Jedni mieszkańcy wstydzą się swoich adresów, inni traktują nazwy swoich wsi i miasteczek jako powód do dumy albo lokalny znak rozpoznawczy. Internet pokochał zdjęcia tabliczek z takimi nazwami – a kierowcy zatrzymują się, by zrobić sobie przy nich selfie.

Ta lista zdaje się nie mieć końca!

Gotowi na podróż po najdziwniejszych i najzabawniejszych nazwach miejscowości w Polsce? W poniższej galerii znajdziecie nie 10, nie 20, lecz aż prawie 60 najdziwniejszych nazw miejscowości, które naprawdę istnieją i mają się całkiem dobrze! Zapnijcie pasy! Będzie naprawdę wesoło!

Quiz geograficzny. Wiesz, nad jakim morzem leży to miasto? Pytanie 1 z 12 Na początek coś prostego. Nad jakim morzem leży Sztokholm? Norewskim Bałtyckim Północnym Następne pytanie