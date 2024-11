Na tych nazwach miejscowości można połamać sobie język! Wszystkie leżą na Pomorzu Zachodnim

Co tam się wydarzyło?

Trudne nazwy miejscowości na Pomorzu Zachodnim

Problem z wymówieniem tych nazw mogą mieć nie tylko obcokrajowcy, którzy na co dzień nie posługują się językiem polskim lub znają go w niezbyt zaawansowanym stopniu. Województwo zachodniopomorskie słynie z nazw miejscowości zawierających trudne do wymówienia zgłoski, które mogą sprawić nie lada problem także naszym rodakom. Trzeba mieć naprawdę dobrą dykcję, żeby dać sobie z nimi radę i wymówić bez zająknięcia.

Ortografia też sprawia kłopoty

Może się też zdarzyć, że sporo problemów może sprawić ich pisownia. Część z tych nazw przesycona jest dużą ilością ortograficznych pułapek, w postaci "u" czy "ó"? "rz" czy "ż" oraz wielu innych. Takie dylematy są niemal codziennością. W przypadku ortografii jedna zasada jest w 100 procentach pewna: wszystkie nazwy miejscowości zaczynają się dużą literą! Reszta może stanowić nie lada wyzwanie...

Na nazwach tych miejscowości możesz połamać sobie język!

Jakie nazwy zachodniopomorskich miejscowości są takie kłopotliwe? Sprawdźcie w poniższej galerii!

