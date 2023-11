Policjanci zatrzymali do kontroli osobowe audi. W bagażniku były dzieci!

Dzisiejszy quiz ortograficzny dotyczy przedmiotów, które znajdują się niemal w każdej kuchni. Każdy z nas używa sztućców, naczyń i innych akcesoriów, które ułatwiają nam przygotowanie i spożywanie różnych potraw. Czy potraficie prawidłowo napisać ich nazwy, nie popełniając przy tym błędów ortograficznych? Rozwiążcie poniższy quiz! Chwilami będzie łatwo, czasem trochę trudniej, ale 10/12 to już całkiem dobry wynik!

Quiz ortograficzny. Umiesz poprawnie napisać nazwy przyborów kuchennych Pytanie 1 z 12 Używamy go codziennie do krojenia. Jaka jest poprawna pisownia? nórz nóż nuż nurz Dalej

