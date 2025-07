Drzewa w namiotach. O co chodzi?

O co chodzi? Dlaczego drzewa zostały osłonięte? Czy to ochrona przed tropikalnymi upałami, które w ostatnim czasie są nie do zniesienia? A może to sposób na walkę z jakimś szkodnikiem, który zagraża młodym nasadzeniom? Wiele osób, które przejeżdżają ulicą Energetyków zastanawia się, co tak naprawdę stoi za tym niecodziennym widokiem.

Tajemnicze konstrukcje z praktycznym zastosowaniem

Wbrew pozorom odpowiedź jest bardzo prosta. Tuż obok, od kilku miesięcy trwa remont Trasy Zamkowej, której estakady znajdują się bezpośrednio nad drzewami. Specjalne siatki mają więc za zadanie zabezpieczyć roślinność przed ewentualnym uszkodzeniem w wyniku przypadkowego kontaktu z materiałami budowlanymi lub sprzętem.

- Podobnie jak zabezpiecza się przestrzeń roboczą wokół pracowników, aby żaden element nie spadł na ziemię, tak samo – z troską o przyrodę – zabezpiecza się drzewa, które znajdują się w sąsiedztwie inwestycji - tłumaczy Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji.

Zamiast ryzykować uszkodzeniem młodych drzew, postawiono na sprawdzone rozwiązanie, które nie tylko pozwoli uniknąć ewentualnych strat, ale również ochroni roślinność przed niespodziewanymi uszkodzeniami i sprawi, że będzie cieszyć oczy mieszkańców.

- Zastosowanie siatek jest jednym z przykładów dobrej praktyki, która łączy realizację inwestycji infrastrukturalnych z odpowiedzialnym podejściem do ochrony przyrody - podkreśla Piotr Zieliński. - Dzięki takim działaniom możliwe jest zachowanie istniejącego drzewostanu w dobrej kondycji, mimo intensywnych i długotrwałych prac budowlanych.

Co się zmieni na Trasie Zamkowej?

Zadanie obejmuje remont estakad, mostów oraz łącznicy nitki wyjazdowej Trasy Zamkowej wraz z dojazdami do obiektów. Prace obejmują m.in. naprawę powierzchni betonowych, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni oraz wykonanie nowych powłok malarskich i izolacyjnych. Wymienione zostanie ponadto wyposażenie tj. m.in. balustrady, nawierzchnie, urządzenia dylatacyjne, bariery ochronne, elementy odwodnienia. Przebudowane zostanie również oświetlenie uliczne wraz z przyłączami kablowymi.

Koszt prac, które powinny zakończyć się w pierwszej połowie 2027 roku to ponad 84,8 mln zł brutto. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

