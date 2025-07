Ilu migrantów zawrócono z Niemiec do Polski? Ujawniono dane z granicy

"Wirtualna Polska" spytała Niemców o liczbę migrantów zawracanych do Polski. Oto, jaka była odpowiedź

Kolejne doniesienia w sprawie migrantów i granicy z Niemcami. Od jakiegoś czasu w mediach i z ust niektórych polityków słychać głosy, że Niemcy "przerzucają" takie osoby za granicę do Polski. Mówienie, że Polska jest zalewana migrantami ze strony zachodniej, to nieprawda - oświadczył w poniedziałek premier Donald Tusk. Dodał jednak, że "są przypadki, które w tej chwili badamy szczegółowo".

"Wirtualna Polska" zwróciła się do Niemców o dane na temat odsyłania migrantów. Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec odpisało: "Od 8 maja 2025 r. policja federalna odesłała około 1300 osób na niemiecko-polskiej granicy lądowej, z czego około 130 osób ubiegało się o azyl. Policja federalna zapewnia w jak największym stopniu swobodę transgranicznego ruchu osób i towarów oraz stale sprawdza odpowiednie środki, aby ograniczyć do minimum ewentualne utrudnienia w ruchu. Na tej podstawie wybierane jest również odpowiednie miejsce kontroli, które spełnia zarówno wymogi prawne, jak i taktyczne oraz zapewnia swobodę ruchu"

"Federalny minister spraw wewnętrznych w zarządzeniu z dnia 7 maja 2025 r. nakazał intensyfikację kontroli wewnętrznych na wszystkich niemieckich lądowych granicach wewnętrznych strefy Schengen, które zostały tymczasowo przywrócone na mocy zarządzenia Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 16 września 2024 r. i w międzyczasie przedłużone. W tym kontekście można teraz również odsyłać osoby ubiegające się o azyl" - dodał Mehmet Ata z zespołu prasowego Federalnego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec.

Donald Tusk poinformował o przywróceniu czasowej kontroli na granicy z Niemcami i Litwą

Podczas konferencji prasowej poprzedzającej posiedzenie Rady Ministrów premier Donald Tusk poinformował o przywróceniu czasowej kontroli na granicy z Niemcami i Litwą. - Podjęliśmy decyzję, że przywracamy czasową kontrolę na granicy Polski z Niemcami i Polski z Litwą. Wejdzie w życie ze względów organizacyjnych w poniedziałek, 7 lipca. Do tego czasu odpowiednie służby, w tym przede wszystkim Straż Graniczna, zostały zobowiązane do logistycznego przygotowania tej operacji - mówił Tusk. Jak dodał, decyzja o przywróceniu kontroli zapadła pod wpływem odmowy Niemców „wpuszczania na swój teren - inaczej niż było to przez ostatnich 10 lat - migrantów, którzy z różnych kierunków zmierzają do Niemiec, ubiegając się na przykład o azyl czy innego typu status”.

🇵🇱 🇩🇪 Skala ruchu migracyjnego pomiędzy Polską a Niemcami ⤵️Readmisja z Niemiec do Polski:➡️ 2023 r. – 564 osoby, ➡️ 2024 r. – 357 osób, ➡️ do 22 czerwca 2025 r. – 89 osób. Skala zawróceń z Niemiec do Polski w ramach procedury dublińskiej: ➡️ 2023 r. – 404 osoby,➡️…— MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) July 1, 2025