Tradycja Weihnachtsmärkte – magia od wieków

Pierwsze jarmarki bożonarodzeniowe w Niemczech pojawiły się już w XV wieku. Początkowo były miejscem zakupu mięsa, przypraw i ozdób, dziś stały się symbolem wspólnego celebrowania adwentu. Berlin, z ponad 300 jarmarkami, uchodzi za prawdziwą stolicę świątecznej atmosfery.

Nie tylko Glühwein. Smaki, które kuszą turystów

Na każdym jarmarku króluje Glühwein – grzane wino z przyprawami, serwowane w kolorowych kubkach. Do tego dochodzą kiełbaski bratwurst, pieczone kasztany, pierniki i pączki. W 2025 roku wiele stoisk oferuje także kuchnię międzynarodową – od skandynawskich gofrów po azjatyckie słodycze. Polacy chętnie odwiedzają też stoiska z lokalnym piwem i tradycyjnymi słodyczami.

Rozrywka dla całych rodzin

Berlińskie jarmarki to nie tylko handel. W programie znajdziemy lodowiska, karuzele, koncerty kolęd i pokazy artystyczne. Szczególną atrakcją jest Winterquartier Berlin, nowość w 2025 roku. Zlokalizowany na terenie dawnego lotniska Tempelhof, oferuje ogromne lodowisko, curling, tor saneczkowy i bogaty program koncertów.

Najciekawsze jarmarki w Berlinie 2025

Gendarmenmarkt (WinterZauber) – najbardziej elegancki jarmark, idealny na romantyczny spacer.

(WinterZauber) – najbardziej elegancki jarmark, idealny na romantyczny spacer. Alexanderplatz – tętniący życiem, z licznymi stoiskami i lodowiskiem. Ulubione miejsce Polaków.

– tętniący życiem, z licznymi stoiskami i lodowiskiem. Ulubione miejsce Polaków. Potsdamer Platz (Winterwelt) – otwiera sezon już w listopadzie, oferując tor saneczkowy i lodowisko.

(Winterwelt) – otwiera sezon już w listopadzie, oferując tor saneczkowy i lodowisko. Charlottenburg – malowniczy jarmark przy barokowym pałacu, idealny na rodzinne spacery.

– malowniczy jarmark przy barokowym pałacu, idealny na rodzinne spacery. Winterquartier Berlin (Tempelhof) – nowoczesny kompleks sportowo-rozrywkowy, absolutny hit sezonu.

Berlin (Tempelhof) – nowoczesny kompleks sportowo-rozrywkowy, absolutny hit sezonu. Rotes Rathaus (Czerwony Ratusz) – jeden z najbardziej klimatycznych jarmarków w Berlinie, położony tuż obok historycznego ratusza. Słynie z ogromnego lodowiska i diabelskiego młyna, z którego rozciąga się widok na całe centrum miasta.

(Czerwony Ratusz) – jeden z najbardziej klimatycznych jarmarków w Berlinie, położony tuż obok historycznego ratusza. Słynie z ogromnego lodowiska i diabelskiego młyna, z którego rozciąga się widok na całe centrum miasta. Breitscheidplatz (Gedächtniskirche) – jarmark przy Kościele Pamięci Cesarza Wilhelma. Choć w 2019 roku doszło tu do tragicznego zamachu, dziś miejsce to jest symbolem pamięci i jednocześnie radosnego świętowania. Organizatorzy dbają o wyjątkową atmosferę i bezpieczeństwo, a odwiedzający chętnie wracają, by wspólnie celebrować święta.

Ile kosztuje świąteczna atmosfera na jarmarkach w Berlinie?

Choć wejście na większość jarmarków jest darmowe, ceny mogą zaskoczyć. Kubek grzanego wina kosztuje średnio 4–5 euro, kiełbaska bratwurst ok. 4 euro, a słodkie wypieki od 2 do 3 euro. Na eleganckim Gendarmenmarkt obowiązuje symboliczna opłata wejściowa – około 2 euro. Warto też pamiętać, że kubki do grzanego wina są zwrotne – kaucja wynosi zwykle 2–3 euro.

Bezpieczeństwo na jarmarkach

Organizatorzy berlińskich jarmarków przykładają ogromną wagę do bezpieczeństwa. W 2025 roku w wielu miejscach wprowadzono:

kontrole przy wejściach – wyrywkowe sprawdzanie toreb i plecaków,

barierki ochronne – zabezpieczające przestrzeń przed ruchem samochodowym,

patrole policji i służb miejskich – obecne przez cały czas trwania jarmarków,

monitoring wideo – obejmujący główne place i stoiska.

Dzięki tym środkom uczestnicy mogą cieszyć się świąteczną atmosferą bez obaw, a Berlin pozostaje jednym z najchętniej odwiedzanych miast w okresie adwentu.

Czy warto odwiedzić Berlin w grudniu?

Berlin w grudniu to prawdziwy raj dla miłośników świątecznej atmosfery. Ponad 80 różnorodnych jarmarków sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie – od nostalgicznych scenerii po nowoczesne atrakcje. Nic dziwnego, że tysiące Polaków co roku wybiera się właśnie tutaj, by poczuć magię świąt w niemieckim wydaniu.

