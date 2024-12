Jarmarki przeżywają prawdziwe oblężenie

Trwa ostatnie odliczanie do świąt Bożego Narodzenia. Wiele osób wykorzystuje ten czas, by odwiedzić jarmarki bożonarodzeniowe w stolicy Niemiec. Każdego roku odbywa się ich kilkadziesiąt. Najbardziej popularne świąteczne targi znajdziemy na Alexanderplatz, Potsdamer Platz, w okolicy Czerwonego Ratusza czy na Breitscheidplatz, jednak wiele takich wydarzeń odbywa się również z dala od centrum. Te, które organizowane są w różnych dzielnicach Berlina, często są określane jako bardziej kameralne i zdecydowanie bardziej klimatyczne.

Jarmarki to nie tylko stoiska z gastronomią, pamiątkami czy rękodziełem. To również liczne atrakcje dla całych rodzin. Karuzele, lodowiska czy występy artystyczne przyciągają całe rodziny. To wieloletnia tradycja, podczas której Niemcy przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia. Jarmarki świąteczne cieszą się coraz większą popularnością również w Polsce, jednak wiele osób decyduje się na wyjazd do Berlina. Sprzyja temu niewielka odległość i łatwy dojazd, zwłaszcza dla mieszkańców zachodnich regionów.

Ile kosztuje Glühwein w Berlinie? A ile Bratwurst?

Wybierając się na jarmarki w Berlinie, trzeba liczyć się z większymi wydatkami niż w Polsce. Za kubek Glühwein, czyli tradycyjnego grzanego wina zapłacimy od 5 euro wzwyż. Do tego trzeba doliczyć kaucję za szklankę w kwocie 5 euro. Nieco droższy jest likier jajeczny, który kosztuje nawet do 10 euro.

Zamawiając Bratwurst lub Currywurst, czyli tradycyjną niemiecką kiełbasę, trzeba przygotować się na koszt minimum 5 euro. Za bardziej wyszukane dania trzeba już zapłacić dużo więcej, nawet do kilkunastu euro.

Słodkie przysmaki również są w cenie. Za owoce w czekoladzie trzeba zapłacić od 3 do nawet 7-8 euro. Hiszpańskie churrosy to koszt 5 euro w wersji podstawowej, im więcej dodatków, tym drożej. Podobnie jest z francuskimi naleśnikami. To wydatek od 5 do 7 euro.

Na berlińskich jarmarkach dużą popularnością cieszą się pieczone kasztany. Za 100 gramów tego przysmaku trzeba zapłacić około 4,50 euro.

Najmniejszy wydatek czeka nas, gdy zdecydujemy się jedynie na kawę, herbatę lub kakao. Za kubek zapłacimy około 3-4 euro.

Wprawdzie od ubiegłego roku ceny nie uległy zbyt dużej zmianie, dla wielu wciąż mogą być sporym zaskoczeniem. Wielu Polaków może pamiętać ceny sprzed kilku lat, które były zdecydowanie niższe. Pandemia i inflacja niestety zrobiły swoje, co przełożyło się na podwyżki cen na jarmarkach. Wybierając się na jarmarki do Berlina i planując skorzystanie chociaż z części atrakcji, trzeba się liczyć z wydatkiem co najmniej kilkudziesięciu euro na osobę.

Jarmarki bożonarodzeniowe w stolicy Niemiec będą działać do świąt, a niektóre będą otwarte nawet do pierwszych dni 2025 roku.

