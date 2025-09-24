Atrakcyjna oferta pracy w Berlinie

W Berlinie i okolicach pracuje wielu Polaków. Atutem jest nieduża odległość i bardziej atrakcyjne warunki niż w innych częściach Niemiec. W sieci pojawiło się ogłoszenie, które błyskawicznie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Praca nie jest zbyt skomplikowana, a warunki są bardzo atrakcyjne. Co więcej - nie trzeba znać języka niemieckiego, co dla wielu jest przeszkodą nie do pokonania.

Duże zarobki za pakowanie kosmetyków

Ogłoszenie, które pojawiło się na portalu praca-niemcy24.pl, spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród osób poszukujących zatrudnienia. W ofercie, która adresowana jest dla par, chodzi o pracę przy pakowaniu artykułów kosmetycznych znanej marki drogerii w jednym z magazynów w Berlinie. Kuszą nie tylko wysokie zarobki, ale też darmowe mieszkanie i premie dwa razy do roku.

Stawka za godzinę pracy wynosi 14,53 euro brutto za godzinę. Przypomnijmy, w 2025 roku niemiecka stawka minimalna wynosi 12,82 euro brutto za godzinę. To dwa razy więcej niż w Polsce, więc nic dziwnego, że zainteresowanie jest bardzo duże.

Co oferuje niemiecki pracodawca? Mieszkanie za darmo, premie, dodatki

Jak czytamy w ogłoszeniu, pracodawca, poza atrakcyjną stawką wynagrodzenia, oferuje również liczne dodatki. To m.in.:

Oficjalna umowa o pracę zgodna z niemieckimi standardami zatrudnienia

Pewne zatrudnienie w stabilnej firmie o silnej pozycji rynkowej

Całkowicie bezpłatne zakwaterowanie: dwuosobowy pokój w komfortowym mieszkaniu lub pensjonacie z pełnym wyposażeniem, kuchnią, łazienką oraz dostępem do internetu

Niemieckie ubezpieczenie medyczne wraz z korzystnym pakietem świadczeń socjalnych

Dodatkowe wynagrodzenie za przepracowane godziny nadliczbowe oraz za pracę w dni świąteczne

Regularne premie wypłacane dwa razy w roku

Wsparcie w procesie ubiegania się o zasiłek na dzieci (Kindergeld)

Kompleksowe przeszkolenie przed rozpoczęciem obowiązków zawodowych

Pomoc organizacyjna oraz wsparcie w załatwianiu formalności przed wyjazdem do Niemiec

Perspektywa długoterminowej współpracy zawodowej

Jakie są wymagania?

Od pracowników oczekuje się przede wszystkim elastyczności w pracy w różnych systemach zmianowych, zaangażowanie i odpowiedzialność w realizacji zadań, punktualność, doświadczenie w pracy magazynowej. Atutem jest posiadanie prawa jazdy kat. B.

Dodatkowym atutem jest brak wymagań dotyczących znajomości języka niemieckiego. Ułatwieniem jest bez wątpienia opieka polskojęzycznego koordynatora, który wspiera zatrudnionych przez cały okres pracy.

Ogromne zainteresowanie

Ogłoszenie spotkało się z ogromnym odzewem. Wpis w mediach społecznościowych zebrał prawie 250 komentarzy, w których internauci wykazują zainteresowanie ofertą i pytają o szczegóły.

"Czy ktoś może się wypowiedzieć na temat tej agencji?"

"Jesteśmy z partnerem zainteresowani proszę o kontakt"

"Proszę o więcej informacji"

- piszą internauci.

