Niemcy nie chcą pracować w tych zawodach

W każdym kraju istnieją zawody, które nie cieszą się zainteresowaniem obywateli i często pracują w nich obcokrajowcy. Tak jest m.in. w Polsce, Wielkiej Brytanii czy Niemczech, gdzie oferty pracy na konkretnych stanowiskach pozostają aktualne przez długi czas z powodu braku chętnych do pracy. Niemiecki portal kununu.de specjalizujący się w rynku pracy, przedstawił wyniki analizy dotyczącej najmniej popularnych zawodów. Część z nich nie wymaga specjalnych kwalifikacji, wieloletnich studiów i doświadczenia. Wystarczy przede wszystkim odrobina chęci, krótkie przyuczenie i można zarobić całkiem spore pieniądze, o których wiele osób może tylko pomarzyć. Co to za praca?

Jakich pracowników brakuje w Niemczech? Ile można zarobić?

Wiele osób posiada prawo jazdy, a wśród nich są tacy, którzy posiadają uprawnienia nie tylko na samochód osobowy. W Niemczech mogą oni znaleźć pracę w charakterze kierowcy lawety. Jak informuje portal bw24.de, powołując się na Kununu, kierowcy lawet mogą pracować dla warsztatów samochodowych czy lokalnych władz, zarabiając około 48,5 tysiąca euro rocznie. Praca polega nie tylko na holowaniu pojazdów zaparkowanych w niedozwolonych miejscach, co w Niemczech jest bardzo często stosowane, ale też samochodów, które odmówiły posłuszeństwa z powodu awarii czy brały udział w kolizji lub wypadku.

Kolejnym zawodem, który cieszy się małym zainteresowaniem wśród osób poszukujących pracy jest zawód rzeźnika. Jest to trudne zajęcie i nie ulega wątpliwości, że nie każdy nadaje się do takiej pracy, jednak jest to zawód uznawany za przyszłościowy ze względu na coraz większe zainteresowanie tradycyjnymi produktami regionalnymi. Zarobki również są atrakcyjne i wahają się od 32,1 tys. euro rocznie dla początkujących w tym zawodzie do nawet 45 tys. euro rocznie w przypadku doświadczonych pracowników.

W Niemczech brakuje również chętnych do pracy w mediach, a dokładniej w telewizji. Stacje telewizyjne oferują pracę osobom, które zajmowałyby się układaniem programów telewizyjnych. Wiele osób jednak uznaje to zajęcie za nieco przestarzałe i pozbawione przyszłości ze względu na coraz mniejszą popularność tradycyjnej telewizji i wzrost zainteresowania serwisami VOD typu Netflix. Nie pomagają w tym również wysokie zarobki. Według Kununu.de w tym zawodzie można zarobić nawet ponad 82 tysiące euro brutto w skali roku. To daje ponad 30 tys. zł miesięcznie.

Praca w zakładzie pogrzebowym to kolejne zajęcie, którego wiele osób wolałoby się nie podejmować. Nie jest to łatwy zawód, m.in. ze względu na kontakt z klientami, których dotknęła osobista tragedia. Trzeba wykazać się silną psychiką i wyjątkową empatią. To również liczne obowiązki związane z organizacją uroczystości pogrzebowych. Pracownicy branży funeralnej mogą zarobić do 43,3 euro rocznie.

W odróżnieniu od wcześniej podanych przykładów, do wykonywania tej pracy potrzebne jest wieloletnie przygotowanie i wiara. Chodzi o zawód pastora. I chociaż mówi się, że duchownym nie zostaje się dla pieniędzy, to dużą zachętą są tutaj pieniądze. Pastor w Niemczech może zarobić od 36 nawet do 85,4 tys. euro rocznie.

Jak podkreślają dziennikarze portalu bw24.de, dane udostępnione przez serwis Kununu nie powinny być brane za "pewnik" i nie zawsze muszą idealnie pokrywać się z rzeczywistością, gdyż są to informacje dostarczone przez jego użytkowników. Jednak z pewnością są jednym z ważnych czynników, którymi można się kierować w przypadku, gdy planujemy zmiany w życiu zawodowym.

Szansa na pracę dla Polaków

Powyższe przykłady, a przynajmniej ich część, mogą okazać się również zachętą dla Polaków, którzy rozglądają się za pracą za granicą, w tym przypadku w Niemczech. To również szansa dla tych, którzy mieszkają na pograniczu, gdyż może się okazać, że zmiana pracodawcy nie musi się dla nich wiązać ze stałą zmianą miejsca zamieszkania.

