Fabryka światowego potentata już rozpoczęła produkcję

Fabryka należąca do niemieckiego potentata branży obuwniczej powstała tuż za polsko-niemiecką granicą, niespełna 50 kilometrów od Szczecina. Produkowane są tam popularne klapki Birkenstock, które nie wyróżniają się wyszukanym designem, ale uchodzą za wyjątkowo wygodne, przez co ich wygląd schodzi na dalszy plan.

Zakład znajduje się na terenie parku przemysłowego Industriepark Berlin-Szczecin w Pasewalku. Fabryka rozpoczęła produkcję w poniedziałek 4 września 2023 roku, po trwającej 17 miesięcy budowie.

- Prace przygotowawcze i ziemne Birkenstock rozpoczął w kwietniu ubiegłego roku, a w sierpniu 2022 roku wmurowano kamień węgielny pod największą pojedynczą inwestycję w historii firmy o wartości prawie 110 mln euro - informuje Jochen Gutzy, dyrektor ds. komunikacji Birkenstock Group. - Obecnie rozpoczął się planowy rozruch nowego obiektu produkcyjnego w parku przemysłowym Berlin-Szczecin koło Pasewalku.

Obecnie w Birkenstock w Pasewalku pracuje 200 pracowników, a w dłuższej perspektywie łącznie powinno być ich nawet 1000. Pierwsze buty wyprodukowane w fabryce w Pasewalku mają trafić na rynek pod koniec tego roku.

Kto może znaleźć pracę w Birkenstock w Pasewalku?

Oferta pracy w niemieckiej fabryce skierowana jest zarówno do mieszkańców Meklemburgii-Pomorza Przedniego jak i do Polaków mieszkających na Pomorzu Zachodnim, a zwłaszcza w jego zachodniej części. Na stronie internetowej firmy można znaleźć dziesiątki ofert pracy w fabryce Birkenstock w Pasewalku. Poszukiwani są pracownicy produkcji, magazynów i logistyki jak i kadra wyższego szczebla, m.in. specjaliści i technicy.

Jakie są zarobki w Birkenstock?

W opublikowanych ofertach zatrudnienia Birkenstock nie podaje wysokości zarobków. Wiadomo jednak, że będą one wyższe niż te oferowane na podobnych stanowiskach w Polsce. W Niemczech minimalna stawka godzinowa to 12 euro (czyli około 55 zł), a najniższa pensja miesięczna to 1981 euro czyli około 9000 zł. Od stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie w Niemczech ma wzrosnąć do ponad 2200 euro, co w przeliczeniu na złotówki daje ponad 10 tysięcy złotych. W zależności od stanowiska można więc zarobić naprawdę dużo.

Birkenstock - klapki i sandały znane na całym świecie

Birkenstock to znana niemiecka marka branży obuwniczej, z 250-letnią tradycją. Została założona w 1774 roku przez Johanna Adama Birkenstocka. Słynie z produkcji klapek i sandałów z korkowymi podeszwami i wyprofilowanymi anatomicznymi wkładkami. Mimo, iż buty tej marki niekoniecznie zachwycają swoim wyglądem, to cieszą się ogromną popularnością na całym świecie ze względu na wygodę ich noszenia. "Birkenstocki" są popularne również wśród gwiazd. Chętnie nosi je piłkarz Bayern Monahium Manuel Neuer, a znana modelka Heidi Klum ma własną kolekcję butów tej marki.

