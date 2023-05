Mogło dojść do nieszczęścia!

Kumulacja w Eurojackpot. Ile można wygrać w losowaniu 19.05.2023? To już nie są żarty!

Nowy wjazd do Szczecina na ostatniej prostej. Kiedy pojedziemy obwodnicą Przecławia i Warzymic?

Jest praca niedaleko Szczecina

To dobra wiadomość dla osób, które poszukują nowego miejsca pracy. Nie dość, że zarobki oferowane są w euro, to jeszcze według "zachodnich" standardów, gdzie najniższa pensja wynosi prawie 2 tysiące euro, czyli około 9 tysięcy złotych. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta! Fabryka znajduje się dosłownie tuż za polsko-niemiecką granicą.

W znajdującym się niespełna 50 kilometrów od Szczecina Pasewalku, gdzie na terenie parku przemysłowego Industriepark Berlin-Szczecin, powstała fabryka należąca do niemieskiego potentata branży obuwniczej Birkenstock. Jej uruchomienie planowane jest już w trzecim kwartale 2023 roku. Obecnie na terenie zakładu trwają prace wykończeniowe, rozpoczęła się również rekrutacja pracowników. Oferta skierowana jest zarówno do mieszkańców Meklemburgii-Pomorza Przedniego jak i do Polaków mieszkających na Pomorzu Zachodnim, a zwłaszcza w jego zachodniej części.

Kto może znaleźć pracę w fabryce Birkenstock?

Rekrutacja nowych pracowników rozpoczęła się 11 maja, podczas specjalnego dnia otwartego - informuje "Nordkurier". W centrum Pasewalku uruchomiono specjalne biuro rekrutacyjne. Poszukiwania pracowników odbywają się również online. Na stronie internetowej firmy można znaleźć dziesiątki ofert pracy w fabryce Birkenstock w Pasewalku. Poszukiwani są pracownicy produkcji, magazynów i logistyki jak i kadra wyższego szczebla, m.in. specjaliści, technicy. Fabryka początkowo planuje zatrudnić 400 osób, a docelowo nawet 1000.

Ile można zarobić w Birkenstock?

W opublikowanych ofertach zatrudnienia Birkenstock nie podaje wysokości zarobków. Wiadomo jednak, że będą one wyższe niż te oferowane na podobnych stanowiskach w Polsce. W Niemczech minimalna stawka godzinowa to 12 euro (czyli około 55 zł), a najniższa pensja miesięczna to 1981 euro czyli około 9000 zł. W zależności od stanowiska można więc zarobić całkiem sporo.

Birkenstock - klapki i sandały znane na całym świecie

Birkenstock to znana niemiecka marka branży obuwniczej, z 250-letnią tradycją. Została założona w 1774 roku przez Johanna Adama Birkenstocka. Słynie z produkcji klapek i sandałów z korkowymi podeszwami i wyprofilowanymi anatomicznymi wkładkami. Mimo, iż buty tej marki niekoniecznie zachwycają swoim wyglądem, to cieszą się ogromną popularnością na całym świecie ze względu na wygodę ich noszenia.

Pierwsze buty wyprodukowane w fabryce w Pasewalku mają trafić na rynek pod koniec tego roku.

Sonda Często jeździsz do Niemiec? Tak Nie Nigdy nie byłem za granicą