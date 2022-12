i Autor: Grzegorz Kluczyński Pociągiem do Berlina nawet co godzinę. To będzie komunikacyjna rewolucja

Nawet kilkadziesiąt pociągów ma w przyszłości kursować między Szczecinem i Berlinem, co jeszcze bardziej ułatwi dojazd do stolicy Niemiec. Pociągi będą kursować co godzinę, a czas przejazdu skróci się nawet do 90 minut. 21 grudnia polski przewoźnik Polregio i niemiecki DB Regio AG Region Nordost podpisały nową umowę ramową w zakresie przewozów transgranicznych. Na efekty będziemy musieli jednak trochę poczekać.