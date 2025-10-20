Tragedia na przejeździe kolejowym. Kierowca osobówki zginął po zderzeniu z pociągiem

2025-10-20 18:32

Tragedia na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Ognicy (woj. zachodniopomorskie). Nie żyje kierowca samochodu osobowego, który w poniedziałek (20 października) zderzył się z pociągiem Regio jadącym ze Szczecina do Piły. Na miejscu wypadku pracuje prokurator. Polregio uruchomiło komunikację zastępczą.

Autor: Shutterstock Zdj. ilustracyjne.
  • W Ognicy (woj. zachodniopomorskie) doszło do tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym.
  • Samochód osobowy zderzył się z pociągiem relacji Szczecin-Piła, w wyniku czego zginął kierowca.
  • Trwa śledztwo prokuratury, a ruch pociągów został wstrzymany. Dowiedz się, co dalej z pasażerami.

Po śmiertelnym wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Ognicy (powiat stargardzki), wstrzymany jest ruch pociągów między Wałczem a Stargardem. Do tragedii doszło w poniedziałek (20 października) po południu. W zderzeniu pociągu relacji Szczecin - Piła z autem osobowym zginął kierowca.

Pomimo prowadzonej przez strażaków i ratowników medycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej u kierowcy samochodu, zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon poszkodowanego.

– poinformował asp. Dariusz Schacht, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.

Ruch kolejowy na odcinku Wałcz – Stargard na razie nie może zostać wznowiony. - Pociąg nie jest na tyle uszkodzony, żeby nie mógł zjechać, ale musimy mieć zgodę prokuratora – przekazał PAP dyrektor Zachodniopomorskiego Zakładu Polregio Andrzej Chańko. – Pasażerowie i maszynista nie odnieśli żadnych obrażeń – dodał.

Zgodnie z procedurami, Polregio wysłało na miejsce drugiego maszynistę, a pasażerom zapewniono transport zastępczy busami. - Komunikacja zastępcza została uruchomiona między Wałczem a Stargardem – wyjaśnił Chańko. Dyrektor Polregio przed godz. 18 przekazał PAP, że czynności prokuratorskie mają potrwać jeszcze godzinę.

Oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie asp. Justyna Siwarska potwierdziła, że na miejscu wypadku pracują jeszcze policjanci. – Pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia – poinformowała Siwarska.

Sonda
Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie?

