Tragedia na przejeździe kolejowym. Kierowca osobówki zginął po zderzeniu z pociągiem

W Ognicy (woj. zachodniopomorskie) doszło do tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym.

Samochód osobowy zderzył się z pociągiem relacji Szczecin-Piła, w wyniku czego zginął kierowca.

Trwa śledztwo prokuratury, a ruch pociągów został wstrzymany. Dowiedz się, co dalej z pasażerami.

Po śmiertelnym wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Ognicy (powiat stargardzki), wstrzymany jest ruch pociągów między Wałczem a Stargardem. Do tragedii doszło w poniedziałek (20 października) po południu. W zderzeniu pociągu relacji Szczecin - Piła z autem osobowym zginął kierowca.

Pomimo prowadzonej przez strażaków i ratowników medycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej u kierowcy samochodu, zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon poszkodowanego.

– poinformował asp. Dariusz Schacht, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.

Ruch kolejowy na odcinku Wałcz – Stargard na razie nie może zostać wznowiony. - Pociąg nie jest na tyle uszkodzony, żeby nie mógł zjechać, ale musimy mieć zgodę prokuratora – przekazał PAP dyrektor Zachodniopomorskiego Zakładu Polregio Andrzej Chańko. – Pasażerowie i maszynista nie odnieśli żadnych obrażeń – dodał.

Zgodnie z procedurami, Polregio wysłało na miejsce drugiego maszynistę, a pasażerom zapewniono transport zastępczy busami. - Komunikacja zastępcza została uruchomiona między Wałczem a Stargardem – wyjaśnił Chańko. Dyrektor Polregio przed godz. 18 przekazał PAP, że czynności prokuratorskie mają potrwać jeszcze godzinę.

Oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie asp. Justyna Siwarska potwierdziła, że na miejscu wypadku pracują jeszcze policjanci. – Pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia – poinformowała Siwarska.

