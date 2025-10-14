Samochód wpadł do wody, strażacy musieli ratować kobietę. Wielka akcja służb

Piotr Domin
Piotr Domin
Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-10-14 13:05

Niecodzienny incydent w Świnoujściu (woj. zachodniopomorskie). Do wody wpadł samochód. Strażacy otrzymali zgłoszenie, że w środku jest kobieta, którą na szczęście udało się wyciągnąć z wody. Prawdopodobnie w pojeździe był też mężczyzna, który samodzielne wydostał się na brzeg i uciekł z miejsca zdarzenia.

Super Express Google News

Świnoujście. Samochód wpadł do wody. Strażacy najpierw wyciągnęli kobietę, potem samochód

W niedzielę (12 października), tuż przed północą, strażacy z PSP w Świnoujściu otrzymali wezwanie na nabrzeże przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu, gdzie z wody wyciągnięto kobietę. Poszkodowaną przekazano Zespołowi Ratownictwa Medycznego.

Kiedy samochód wpadł do wody, w pojeździe miały być dwie osoby: kobieta oraz mężczyzna, który sam wydostał się na brzeg i uciekł z miejsca zdarzenia. W poniedziałek (13 października) po południu do bosmana dyżurnego SzWOPR za pośrednictwem dyżurnego policji wpłynęło zgłoszenie o możliwym zatonięciu pojazdu.

We wtorek (14 października) rozpoczęła się wspólna akcja Państwowej Straży Pożarnej i służb morskich. Wszystko po to, aby wyciągnąć pojazd z wody. Jak podaje „TVP3 Szczecin”, do zlokalizowania zatopionego pojazdu wykorzystano sonar, a jednostka „Kastor” wskazała jego położenie. Akcja wyciągnięcia samochodu przebiegła bez przeszkód.

ZOBACZ TEŻ: Wybuch w porcie w Kołobrzegu! Przerażające nagranie z momentu eksplozji

Źródło: szczecin.tvp.pl

Sonda
Widziałeś/aś kiedyś strażaków w akcji?

Polecany artykuł:

Incydenty w portach w Szczecinie i Świnoujściu? "Są chronione i monitorowane"
Wyjątkowa atrakcja turystyczna w Świnoujściu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STRAŻ POŻARNA
SAMOCHÓD
ŚWINOUJŚCIE