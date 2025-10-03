Incydenty w portach w Szczecinie i Świnoujściu? "Są chronione i monitorowane"

W czwartek, 2 października, premier Donald Tusk poinformował o „incydencie w pobliżu portu w Szczecinie”, sugerując obecność rosyjskich jednostek. Do sprawy odniosła się rzeczniczka prasowa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. "Są chronione i monitorowane" - poinformowała Weronika Gocłowska.

Szczegóły zdarzenia przybliżyło MSWiA. Karolina Gałecka, rzeczniczka ministerstwa, potwierdziła podczas konferencji prasowej, że w środę, 1 października, około godz. 6:30 rano, doszło do "incydentu na Bałtyku".

- Straż Graniczna, korzystając ze swoich systemów obserwacyjnych, zauważyła rosyjski kuter znajdujący się w bliskiej odległości od gazociągu prowadzącego gaz z platformy na ląd - poinformowała Gałecka.

"Porty w Szczecinie i Świnoujściu są chronione i monitorowane"

Do sprawy odniósł się Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

– Porty w Szczecinie i Świnoujściu są chronione i monitorowane przez całą dobę, a wszelkie incydenty czy najmniej niepokojące sytuacje są zgodnie z procedurami zgłaszane odpowiednim służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo – przekazała Weronika Gocłowska, rzeczniczka prasowa ZMPSiŚ.

Rzeczniczka podkreśliła, że bezpośrednio na terenie portu w Szczecinie ani w Świnoujściu nie zanotowano w ostatnich dniach incydentów.

– Wspólnie ze służbami i administracją morską prowadzimy stały i wynikający z przepisów monitoring jednostek i ruchu w porcie – dodała.

