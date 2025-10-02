Premier Donald Tusk ujawnił niepokojące informacje o incydencie z rosyjską jednostką w pobliżu portu w Szczecinie.

Rosyjski kuter dryfował w pobliżu gazociągu, co wywołało natychmiastową reakcję polskiej Straży Granicznej.

Jakie działania podjęto, aby zapewnić bezpieczeństwo infrastruktury strategicznej i co oznaczają te incydenty dla Polski?

W czwartek (2 października) w Kopenhadze premier Donald Tusk ujawnił niepokojące informacje dotyczące incydentu w pobliżu portu w Szczecinie. Według relacji szefa rządu, zaangażowane w niego były rosyjskie jednostki. Tusk podkreślił, że tego typu incydenty stają się niemal codziennością w regionie Morza Bałtyckiego.

Szczegóły zdarzenia ze Szczecina przybliżyło MSWiA. Karolina Gałecka, rzeczniczka ministerstwa, potwierdziła podczas konferencji prasowej, że w środę (1 października), około godz. 6:30 rano, doszło do "incydentu na Bałtyku". - Straż Graniczna, korzystając ze swoich systemów obserwacyjnych, zauważyła rosyjski kuter znajdujący się w bliskiej odległości od gazociągu prowadzącego gaz z platformy na ląd - poinformowała Gałecka.

Jednostka przez około 20 minut dryfowała w pobliżu rurociągu, co natychmiast uruchomiło działania ze strony Straży Granicznej. Funkcjonariusze skontaktowali się drogą radiową z załogą i wydali polecenie opuszczenia rejonu. Statek podporządkował się instrukcjom i odpłynął.

- wyjaśniła rzeczniczka MSWiA.

Karolina Gałecka podkreśliła, że "w takich przypadkach służby MSWiA reagują niezwłocznie i skutecznie, współpracując ze sobą i podejmując odpowiednie działania, aby zapewnić bezpieczeństwo strategicznej infrastruktury".

Donald Tusk podkreślił, że tego typu zdarzenia stają się coraz częstsze. - To są rosyjskie jednostki i tak naprawdę mamy nowe incydenty w naszym regionie i na Morzu Bałtyckim co tydzień, prawie każdego dnia – alarmował premier.

Szef rządu odniósł się również do innych prowokacji, z jakimi mierzy się Polska. - Atak lub prowokacja z udziałem dronów była najbardziej spektakularna, jeśli chodzi o stronę polską. Ale tak naprawdę mamy podobne prowokacje również każdego dnia na naszej granicy z Białorusią – przekonywał alarmująco Tusk.

Źródło: MSWiA

