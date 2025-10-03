Ewelina wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Grozi jej niebezpieczeństwo

Zaginęła 25-latka. Może potrzebować natychmiastowej pomocy

25-letnia Ewelina Kurpioch po ostatni raz była widziana w czwartek, około godziny 11:50 w rejonie ulicy Jaracza w Szczecinie. Z uwagi na fakt, że kobieta wyrażała myśli samobójcze, istnieje realna obawa, że może potrzebować natychmiastowej pomocy.

Rysopis zaginionej Eweliny Kurpioch

Ewelina Kurpioch ma około 165 cm wzrostu, niebieskie oczy oraz ciemne włosy z grzywką i pasemkami, sięgające za ramiona. W dniu zaginięcia ubrana była w czarne spodnie i czarny płaszcz.

Osoby, które rozpoznają Ewelinę po tym rysopisie lub widziały ją w okolicach Szczecina, proszone są o natychmiastowy kontakt z policją.

Co robić, gdy znajdziesz zaginioną osobę?

Każdy, kto widział Ewelinę lub zna miejsce jej pobytu, proszony jest o pilny kontakt z policjantami z Komisariatu Szczecin Dąbie pod numerem 47 78 19 105.Każda informacja może uratować życie!

Gdzie szukać pomocy?

Prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu mogą zdarzyć się gorsze chwile czy niepowodzenia i - co bardzo ważne - nikt nie musi być sam z problemami. Na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym 116 123 - czynny całodobowo 7 dni w tygodniu, 116sos.pl

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

