Kradł rowery na potęgę. Złodziej wpadł, policja szuka właścicieli jednośladów

Policjanci z Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, dzięki doskonałemu rozpoznaniu, zatrzymali 42-letniego mężczyznę podejrzanego o serię kradzieży rowerów na terenie miasta. Funkcjonariusze odzyskali łącznie siedem jednośladów, części rowerowe oraz inne wartościowe przedmioty pochodzące z przestępstwa. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Czy to koniec plagi kradzieży rowerów w Szczecinie?

Policjanci zatrzymali złodzieja roweru

Wszystko zaczęło się od sprawy kradzieży roweru, do której doszło w rejonie popularnego wśród szczecinian jeziora Głębokie. Działania podjęte od momentu zgłoszenia pozwoliły funkcjonariuszom na uzyskanie wizerunku mężczyzny, który mógł mieć bezpośredni związek z tym zdarzeniem.

Doświadczenie i doskonała znajomość lokalnego środowiska przestępczego okazały się kluczowe. Wywiadowcy, analizując zabezpieczony materiał, błyskawicznie rozpoznali na nim osobę znaną im z wcześniejszych interwencji i notowań kryminalnych. To pozwoliło na natychmiastowe ukierunkowanie poszukiwań na konkretnego sprawcę.

Policjanci nie zwlekali z działaniem. Podczas patrolowania jednej z ulic miasta ich uwagę przykuł mężczyzna, którego wygląd w pełni odpowiadał rysopisowi poszukiwanego. Przeprowadzona interwencja potwierdziła ich przypuszczenia – dane osobowe mężczyzny były zgodne z ich ustaleniami. W trakcie umiejętnie przeprowadzonej rozmowy zatrzymany przyznał się do kradzieży roweru z terenu pętli autobusowej na Głębokim.

Skradzionych jednośladów było więcej

Jednak na tym nie zakończyła się praca funkcjonariuszy. Ich nieustępliwość i dociekliwość doprowadziły do kolejnego odkrycia. Policjanci ustalili miejsce, w którym przebywał mężczyzna. W trakcie sprawdzenia pomieszczenia piwnicznego odnaleźli sześć kolejnych rowerów różnych marek oraz profesjonalny niwelator i części rowerowe, które również pochodzą z kradzieży.

42-letni mieszkaniec Szczecina został zatrzymany, a zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów.

Rozpoznajesz swój rower? Zgłoś się na policję!

Teraz policjanci z Komisariatu Szczecin – Pogodno pracują nad ustaleniem kolejnych osób pokrzywdzonych. Jeśli ktokolwiek rozpoznaje swój rower na zamieszczonych fotografiach, proszony jest o kontakt z funkcjonariuszami pod numerem telefonu 47 78 14 315 lub 47 78 14 483 oraz osobiście w komisariacie przy ulicy Mickiewicza 161.

Policja szuka właścicieli skradzionych rowerów
7 zdjęć

